البطائح يغرد بصدارة المجموعة الأولى لأغلى الكؤوس

المصدر: متابعة – محمد فضل

انفرد البطائح بصدارة المجموعة الأولى لمسابقة تمهيدي كاس رئيس الدولة بعد فوزه الصعب على التعاون بنتيجة 3-2 ليصل برصيده الى 7 وسجل اهداف البطائح جاسم محمد وهيثم المطروشي والبرازيلي ايريك دانييل وسجل ثنائية التعاون البرازيلي فيليب فيديليس .

وفرض العربي التعادل بهدف على ضيفه دبا الحصن يكر للحصن الغاني باسيرو الحسن (48) وادرك العربي التعادل عبر البرازيلي فينيكيوس لويس (85)ليكسب كل فريق نقطة رفعت الحصن الى نقطتين والعربي الى 5 نقاط .

وانتهت قمة مباريات هذه المجموعة بين الحمرية والامارات على وقع التعادل السلبي ، وتختتم مباريات الجولة الثالثة مساء غداً باقامة مباراتين عند الساعة الخامسة الا خمس دقائق ويلعب فيها مصفوت مع دبا الفجيرة والعروبة مع الذيد

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