مدرب خورفكان : حزين للخسارة وراض عن الأداء

المصدر: خورفكان – محمد فضل

عبر البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان عن عدم رضاه عن نتيجة مباراته امام النصر التي خسرها بهدف مشيراً الى ان الحظ لم يقف بجانب فريقه الذي كان الافضل امام العميد وضاعت لنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحويل نتيجة المباراة لمصلحة نسور الخور خصوصاً في الشوط الأول .

وقال "زاناردي توقعت بان يقدم الفريقين مباراة كبيرة وقوية في ذات الوقت لافتاً الى أن دخول حبيب الفردان في الطرف المنافس منح الضيوف الأفضلية .

وأشار الى انه اجرى عدة تبديلات منها اضطرارية وأخرى تكتيكية لتغيير النتيجة .

وتابع اقحمت عبد العزيز إسماعيل في الشوط الثاني بديلاً عن سالم العيدي وريكاردينهو وثلاثتهم لم يلعبوا منذ فترة طويلة .

وفيما يتعلق بتلقي فريقه للهزيمة الثانية توالياً قال زاناردي بأن خورفكان واجه فريقين مرشحان للتتويج بدرع المسابقة هما العين والنصر لكن ما قدمه لاعبو خورفكان كان جيداً ، وهو كمدرب راضِ تماماً عن أداء اللاعبين في هاتين المباراتين.

والمح مدرب خورفكان الى أنه سيقوم بتصويب الاخطا قبيل مباراة بني ياس في الجولة المقبلة ومن بعده الوحدة ثم شباب الأهلي وكلها مواجهات ستكون في غاية الصعوبة .

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