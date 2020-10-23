مدرب النصر: قرار استبدال تيغالي يخصني كمدرب

المصدر: خورفكان – محمد فضل

أعرب الكرواتي كرونسلاف مدرب النصر عن رضاه لما انتهت عليه مباراة خورفكان بهدف دون رد مشيراً الى أن فريقه واجه خصماً صعباً اليوم ، وأن المباراة طغت عليها أجواء العصبية و"النرفزة" على حد تعبيره .

وأضاف المدرب بأن فوز العميد اليوم والأداء الذي اظهره اللاعبين يؤكد بأن الفريق سيكون له شان كبير مع نهاية الدوري .

ووصف المدرب التبديلات التي اجراها اثناء المباراة بانها أحدثت الفارق خصوصاً دخول اللاعب حبيب الفردان الذي سجل هدف الفوز و كان لدخوله الأثر الكبير في تغيير النتيجة الى جانب منحه لزملائه اللاعبين مزيداً من الحيوية والنشاط .

وفي سؤال يتعلق بمدى رضاه عن الارجنتيني تيغالي الذي قام بسحبه في الشوط الثاني اكد كرونسلاف بأن تيغالي لاعب وهداف من طراز عال ومع مرور الوقت سيستعيد اللاعب حاسته التهديفية لافتاً الى أن قرار تغييره راجع له كمدرب ولا علاقة له بما قدمه اللاعب تيغالي اثناء المباراة .

ولخص المدرب سر فوزه اليوم على الروح الجماعية مشيراً الى ان النصر يعد من الأندية الكبيرة ويستطيع تحقيق الفوز حتى لولم يكن في مستواه لكنه راض تماماً عن أداء اللاعبين وابارك لهم هذا الانتصار وقال في ختام حديثه لو استغل لاعبينا الفرص السهلة في الشوط الأول لتغيرت النتيجة بأكثر من هدف لكن أعود وأقول بان النقاط الثلاثة تحققت وعلينا التفكير في قادم المباريات

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز