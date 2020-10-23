مدرب الجزيرة: قدمنا مباراة جيدة ولم نوفق في الأهداف

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي



أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن فريقه قدم مباراة جيدة امام الظفرة ولكنه لم يوفق في إحراز الأهداف رغم الفرص التي وجدها اللاعبون، ذاكرا أن لاعبي الجزيرة لم يتأثروا بالطرد المبكر لسالم راشد وعملوا على تعويض النقص بالجهد والمجهود طوال شوطي اللعب.

وقال: أعتمدنا على أسلوب الإستحواذ والتمرير ونجحنا في السيطرة على مجريات اللعب أمام منافس أعتمد على الكرات الطويلة، أرى ان فريقي نال الأفضلية وكان ينقصه فقط إحراز الأهداف حتى يخرج بنتيجة الفوز رغم النقص العددي المبكر.

وقال كايزر أنه يتحفظ على أداء حكم اللقاء لانه لايفضل الحديث عن التحكيم وأضاف: لكن الحكم عاقب لاعبينا على أي مخالفة بالبطاقات ولم يعامل لاعبي الظفرة بذات الطريقة.

وتأسف مدرب الجزيرة على الإصابة التي تعرض لها عموري وأجبرته على مغادرة الملعب في شوط اللعب الأول، ذاكرا انه لايستطيع تحديد الإصابة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن عموري سيخضع لفحوصات طبية لمعرفة طبيعة الإصابة.

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