مدرب الظفرة كسبنا نقطة وخسرنا نقطتين

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

قال الصربي الكسندر فيليسوفيتش مدرب الظفرة أن فريقه كسب نقطة وخسر نقطتين من تعادله أمام الجزيرة في الجولة الثانية من الدوري مساء اليوم، مبينا أن فريقه بذل جهدا كبيرا في اللقاء استحق عليه عدم الخسارة ما يجعل نقطة التعادل مكسب وأضاف: أيضا قياسا بالفرص التي اهدرناها يمكن القول أننا خسرنا نقطتين وكان يمكن أن نخرج بالفوز.

وعاد الكسندر وقال أنه راض عن أداء لاعبيه والنتيجة خاصة ان المواجهة كانت ، وعلى حسب قوله، امام خصم قوي وكبير.

مشيرا إلى الإمكانات العالية التي يتمتع بها منافسه، وقال: كنا نعلم أننا مقبلون على مباراة مهمة وقوية ضد منافس به العديد من العناصر المتميزة وقد أبغلت اللاعبين بذلك وطلبت منهم التركيز الشديد، وأرى أنهم نجحوا في تنفيذ المطلوب رغم أننا لم نلعب للتعادل وكان هدفنا مواصلة حصد النقاط.

وأشار مدرب الظفرة أنه بمجرد إطلاق صافرة النهاية أصبح تركيزه في المباراة المقبلة، مؤكدا أنه سيعمل على معالجة السلبيات حتى يعود الفريق للإنتصارات وحصد النقاط في المواجهات المقبلة.

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