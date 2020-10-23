العميد يضاعف "متاعب "خورفكان ويهزمه بهدف الفردان

المصدر: خورفكان - محمد فضل – تصوير زيشان احمد

حقق فريق النصر فوزه الأول في دوري الخليج العربي بعد تخطيه عقبة خورفكان بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب البديل حبيب الفردان في الدقيقة 82 خلال المباراة التي أقيمت على ملعب خورفكان بالساحل الشرقي . وجاءت في ختام جولات الأسبوع الثاني من دوري الخليج العربي .

ليضاعف العميد من متاعب خورفكان رافعاً رصيده الى 4 نقاط وبقى نسور خورفكان دون نقاط لنقاط بعد تعرضهم للهزيمة الثانية على التوالي .

ودون أي مقدمات دخل لاعبي الفريقين في أجواء المباراة وكاد ريان منيديز لاعب النصر أن يخطف هدف السبق لفريقه في الدقيقة الثامنة بعد ان حول عرضية ليما براسة لكن القائم الايمن لحارس مرمى خورفكان محمد يوسف حرم الضيوف من احراز هدف التقدم .

وجاء الرد على هجمة مينديز سريعاً من قبل أصحاب الأرض بعد أن وجد اللاعب عمر جمعة مهاجم الخور نفسه في مواجهة الحارس احمد شامبيه الذي عرف كيف ينقذ مرمى فريقه من هدف محقق " دق 11 " ، وواصل شامبيه مشوار التألق في الشوط الأول وتدخل في الوقت المناسب ليحرم محترف خورفكان البرازيلي دودو من افتتاح باب التسجيل .

ويكسب النصر ضربة ثابتة في آخر دقائق الشوط الأول لكن حائط صد خورفكان منع كرة أنطونيو كارفاليو من الوصول لمرمى حارس خورفكان لينتهي الشوط الأول على نتيجة البياض .

وفي الشوط الثاني زج مدرب كل فريق بابرز تبديلاته لكن نتيجة التعادل السلبي استمرت حتى الدقيقة 82 والتي شهدت تسجيل العميد لهدفه الوحيد عبر البديل حبيب الفردان الذي تابع عرضية زميله محمود خميس من الناحية اليسرى لينجح النصر في العودة بالعلامة الكاملة بعد نهاية المباراة بهدف .

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