تعادل الجزيرة والظفرة في مباراة الأحداث المثيرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

تعادل الجزيرة والظفرة 1-1 بعد مباراة قوية في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي مساء اليوم الجمعة خلال مواجهة شهدت الكثير من الأحداث المهمة أبرزها طرد 3 لاعبين من الفريقين ، البداية كانت بسالم راشد لاعب الجزيرة في الدقيقة 37 ، ولحقه لاعبي الظفرة عصام العدوة وأيم بنجامين في الدقائق الأخيرة من اللقاء، والذي شهد أيضا خروج مبكر لعموري إثر شكواه من الام الإصابة في منتصف الشوط الاول، ويدين الجزيرة بالفضل لخلفان مبارك الذي أحرزه هدف التقدم في اللقاء عند الدقيقة 27 وأدرك التعادل للظفرة ياسين البخيث من ركلة جزاء الدقيقة 82 ، بالنتيجة رفع فخر أبوظبي رصيده إلى نقطتين والظفرة إلى 4 نقاط.



بدأت المباراة بهجوم مكثف من الظفرة الذي نجح في الحصول على ركلة ركنية في الدقيقة الأولى وهدفا بواسطة عصام العدوة تم الغاؤه بحجة التسلل، ليواصل سيطرته وتفوقه بهجوم ضاغط أجبر صاحب الأرض على التراجع والإعتماد على الهجمات المرتدة، وبعد الدقيقة 20 نظم الجزيرة صفوفه وعاد إلى المباراة بشكل أفضل ليرد بعدة هجمات أثمرت عند هدف التقدم بواسطة خلفان مبارك في الدقيقة 27 من تمريرة عبد الله رمضان التي حولها خلفان بتسديدة من داخل الصفوف حملة صفة الذكاء أكثر من القوة لداخل الشباك، وقبل الهدف غادر عمر عبد الرحمن أرضية الملعب مصابا من تلقاء نفسه بعد حركة دائرية بالكرة ليحل بديلا له عمر تراوري.

وفي الدقيقة 37 أشهر الحكم عمر آل على البطاقة الحمراء للاعب سالم راشد بعد منحه البطاقة الصفراء الثانية، ما أضطر المدرب إلى أجراء تعديل بخروج زايد العامري ودخول عبد الله أدريس، وعلى الرغم من ذلك واصل الجزيرة تفوقه ونجح في المحافظة على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول الذي شهد في زمنه المهدر إخراج الحكم البطاقة الحمراء للاعب محمد ربيع إثر إحتكاك مع محمد سيف لاعب الجزيرة لكن الحكم تراجع عن قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وبعد العودة في الشوط الثاني حافظ الجزيرة على افضلية رغم النقص في صفوفه، وبادر بالهجوم على مرمى ضيفه، وحرم القائم الأيسر على مبخوت من إضافة الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من داخل الصندوق الدقيقة 54 وبعدها بدقيقتين راوغ مبخوت أثنين من خط الدفاع لكن خالد السناني أنقض على الكرة وتصدى لها قبل تسديدة مبخوت لينقذ مرماه من هدف مؤكد.

وحاول الظفرة بقيادة سهيل المنصوري في المقدمة الهجومية من الوصول لشباك الجزيرة بالتحرك في منطقته الخطرة لكن دون جدوي ليجري مدربه تعديلا بخروج البرازيلي دينلسون ودخول سعيد الكثيري صاحب الخبرة الطويلة في الدقيقة 77، بينما حافظ صاحب الأرض على أفضليته ولم يخف رغبته في إضافة هدف ثاني وأستمرت محاولاته عن عن طريق على مبخوت الذي لم يحالفه التوفيق في أكثر من كرة.

وعند الدقيقة 82 تمكن ياسين البخيت من إدراك التعادل للظفرة بركلة جزاء عند الدقيقة 82 بعد إن تعرض صاحب الهدف لعرقلة من محمد ربيع الظهير الأيمن للجزيرة، لتشتعل المباراة ويجري الجزيرة تعديلين دفعة واحدة بخروج عبد الله رمضان وخلفان مبارك ودخول يوسف أيمن وبرونو اوليفيرا ، رغبة من صاحب الأرض في العودة للتقدم من جديد، وعند الدقيقة 89 منح الحكم البطاقة الحمراء لمدافع الظفرة عصام العدوة إثر عرقلته على مبخوت المنفرد بالمرمى بالقرب من منطقة الجزاء أحتسبها معها مخالفة لم ينجح مخبوت في إستثمارها، وعند الدقيقة الرابعة من الزمن المهدر أخرج الحكم البطاقة الحمراء الثالثة في اللقاء للاعب الظفرة البديل إيم بنجامين، والذي أنتهت عقبه المواجهة الساخنة بالتعادل الإيجابي س

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