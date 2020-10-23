منتخب الإمارات يتراجع 3 مراكز في تصنيف "الفيفا" ويحتل المركز الثامن آسيوياً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

احتل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، المركز الثامن آسيويا، بعدما جاء تصنيفه في المركز 74 على العالم في تصنيف الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا" لشهر أكتوبر الجاري، بتراجع 3 مراكز برصيد 1329 نقطة.

فيما حافظ منتخب اليابان على صدارة ترتيب المنتخبات الآسيوية في التصنيف الدولي، بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 1503 نقطة، ليصبح في المرتبة 27 عالمياً، متقدماً بمركزين أمام إيران التي جاءت في المرتبة 29، وجاء المنتخب الكوري الجنوبي في المرتبة الثالثة بين المنتخبات الآسيوية، حيث يحتل المركز 38 عالمياً، ثم أستراليا رابعاً، بعدما احتلت المرتبة 42 عالمياً.

وأقيمت خلال أكتوبر الجاري، 120 مباراة دولية في وقت سابق من الشهر الجاري، على مستوى بطولة دوري الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، وعدد من المباريات الدولية الودية المتفرقة، ليواصل منتخب بلجيكا تصدر تصنيف منتخبات الرجال.

فيما لم يتغير الترتيب في أول 5 منتخبات على مستوى العالم، وحافظت فرنسا على وصافة التصنيف، وتليها البرازيل وإنجلترا، ثم البرتغال في مركز الخامس، وارتقت إسبانيا للمرتبة السادسة لتتراجع أوروجواي للمركز السابع، وتليها الأرجنتين متقدمة مركزاً، ثم كرواتيا التي تراجعت للمرتبة التاسعة، ومازالت كولومبيا مستقرة في المرتبة العاشرة.

وعلى المستوى العربي، واصل منتخب تونس تواجده في المركز 26 عالمياً، وارتقى منتخب الجزائر 5 مراكز، ليصعد إلى المركز 30 عالمياً، ثم منتخب المغرب الذي صعد 4 مراكز ليحل في المرتبة الـ39 عالمياً، وتراجع منتخب مصر مركزاً، بعد عدم خوضه أي مباريات في أكتوبر الجاري، ليصبح في المركز 52.

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