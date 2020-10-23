حمدون : الجزيرة منافس بارز على اللقب

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد محمد إسحاق «حمدون» لاعب النصر السابق، أنه يراهن على الجزيرة كفريق منافس بارز على لقب الدوري لوجود لاعبين مواطنين ممتازين في صفوفه بقيادة «عموري»، وعلي مبخوت، وخلفان مبارك، وخليفة الحمادي، مشيراً إلى أن «فخر أبوظبي» أظهر قوة شخصية في التعامل مع أحداث مباراة الجولة الأولى أمام النصر وأثبت أنه فريق متجانس بدرجة كبيرة ويحسب له أنه يضم نخبة من أفضل اللاعبين المواطنين في الدوري، وقال: رغم عدم امتلاك الفريق أجانب على مستوى عال إلا أنه سيكون رقماً صعباً بالدوري لأن لديه نوعية من اللاعبين المواطنين الذين يتمناهم كل مدرب، وأراهن على ذهاب الجزيرة إلى مرحلة بعيدة في المنافسة على اللقب وهو قادر على تخطي عقبة أي منافس بفضل التجانس بين لاعبيه وذكاء مدربه الهولندي كايزر. ورشح حمدون إلى جانب الجزيرة 4 أندية للمنافسة على لقب الدوري في مقدمتها شباب الأهلي ثم الشارقة والنصر وبدرجة أقل العين في حال نجاحه في تجاوز بعض النقائص.

رحيل

وبشأن رحيل الروماني ريجيكامب عن تدريب الوصل بعد جولة واحدة، أوضح حمدون، أن القطيعة بين ريجيكامب و«الإمبراطور» نتيجة حتمية لحصاد هذا المدرب مع الفريق طيلة أكثر من موسمين وقال: نتائج ريجيكامب لم تكن جيدة منذ موسمه الأول ولا أعرف على أي أساس استمر كل هذه المدة، وأعتقد أن الوصل أضاع وقتاً طويلاً معه، وجاءت خطوة الاستغناء عنه متأخرة، وكان من الأفضل إقالته قبل انطلاق الموسم حتى يبدأ المدرب الجديد عمله في ظروف أفضل ويشرف على إعداد اللاعبين.

أداء

وأثنى حمدون على أداء إسماعيل مطر نجم الوحدة وقال: «سمعة» لاعب الجولة الأولى بلا منازع، وأثبت من جديد أنه ذهب لا يصدأ وأفضل قدوة لجميع اللاعبين وخصوصاً الشباب، مشيراً إلى أن استمراره في العطاء بهذا الشكل يؤكد أن العمر مجرد رقم بالنسبة له بفضل عقليته الاحترافية وهو مكسب للوحدة، كما أن عدم تواجده في قائمة المنتخب خسارة كبيرة. وأضاف: لاعب مثل مطر يجب أن يكون ضمن قائمة المنتخب حتى لو تواجد على الدكة، هو قائد حقيقي وتربطه علاقة قوية مع اللاعبين وقادر على التأثير فيهم ورفع معنوياتهم، ووجوده حافز للاعبين وعنصر إلهام.

وحول رأيه في أداء المنتخب في ودية أوزبكستان، قال: من السابق لأوانه الحكم على «الأبيض» وعلى عمل المدرب بينتو

خصوصاً أن المنتخب لعب من دون عدد من العناصر المهمة مثل «عموري» ومبخوت، والمنتخب يحتاج إلى الوقت للتجانس مع الأسلوب الجديد كما يمكن إضافة عناصر جديدة إلى القائمة.

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