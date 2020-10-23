الجزيرة والظفرة.. جمع النقاط

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يستقبل الجزيرة على ملعبه ضيفه الظفرة عند السادسة والربع مساء اليوم، لحساب الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، في مواجهة الصراع على نقاط الفوز الثمينة، صاحب الأرض بهدف تحقيق فوزه الأول في المسابقة، بعد تعادله خارج قواعده في المباراة السابقة أمام النصر، بينما الظفرة يسعى لتحقيق فوز جديد والوصول إلى النقطة السادسة بعد تخطيه في الانطلاقة عجمان برباعية.

ويخسر الظفرة اليوم جهود نخبة لاعبيه الثلاثي مسعود سليمان، خالد بطي، إبراهيم سعيد، كما يغيب عن الفريق أحمد الحمادي المعار من الجزيرة لاتفاق الناديين على مشاركته في مثل هذه المواجهات.

توازن

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة صعوبة مباراة فريقه اليوم ضد الظفرة، ذاكراً أن المنافس فريق متوازن في الدفاع والهجوم ويخلق المتاعب أمام كل منافسيه، لأنه يمتلك عناصر جيدة، مشيراً إلى أن مباريات الفريقين دائماً تتسم بالقوة وقال: «نجحنا في الفوز عليه بهدف في آخر مباراة، وكان فوزاً صعباً، الآن الظفرة في روح معنوية عالية بعد الفوز على عجمان، وهذا يؤكد أن المباراة ستكون قوية». وأشار كايزر إلى استمرار غياب علي خصيف حارس المرمى للإصابة مع وضع الثنائي الصربي ميلوس والمغربي محمد ربيع تحت الملاحظة قبل اللقاء، للتأكد من جاهزيتهما، مع عدم مشاركة الوافد الجديد ايمواه ايزكيل لوجوده في الحجر الصحي.

تحضيرات

وقال الصربي ألكسندر فيسيلوفيتش مدرب الظفرة إن فريقه استعد للقاء، الذي يسعى عبره لمواصلة النتائج الإيجابية، معترفاً بصعوبة المهمة، وأضاف: «نلعب أمام منافس قوي، لأنه يمتلك عناصر بجودة عالية يمتلكون خيالاً واسعاً مثل «عموري»، أيضاً الجزيرة قادر على الاحتفاظ بالكرة، والضغط على الخصم، لذلك أرى أننا مقبلون على تحدٍ من نوع خاص».وأكد الكسندر ثقته بفرسان الظفرة، وقال: لدينا فريق رائع يلعب بحماس وجدية، وبه العديد من اللاعبين المتميزين مثل خالد السناني حارس المرمى، الذي أعتبره من العناصر المهمة، لأنه يقدم مستوى جيداً، كما أنه يدعم زملاءه، ويقدم لهم التوجيهات المطلوبة خلال المباريات. وكشف مدرب الظفرة عن إشراك التشكيلة ذاتها، التي اعتمد عليها في المباراة السابقة ضد عجمان مع إجراء بعض التعديلات البسيطة، مؤكداً أنه يحترم الجزيرة وكل فرق الدوري، لكنه سيعمل بكل قوة مع لاعبيه على تحقيق الفوز اليوم.

سيريرو: مواجهة معقدة

وصف الجنوب أفريقي ثولاني سيريرو، لاعب وسط الجزيرة مباراة فريقه اليوم ضد الظفرة بالصعبة، وأضاف: «مواجهة الظفرة دائماً بها بعض التعقيد سواء على ملعبه أو خارجه، لذلك المباراة تحتاج إلى تركيز كبير من زملائي، مع بذل أقصى مجهود، والعمل على تقديم الأفضل».

(أبوظبي - البيان الرياضي)

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