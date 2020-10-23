«الإمبراطور» رباعية ببصمة برازيلية

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، وعلي الظاهري

نجح الوصل، أمس، وبعشرة لاعبين في تحقيق الفوز الأول في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وتغلب على حتا 4 - 2 باستاد حمدان بن راشد،بالجولة الثانية، مصالحاً جماهيره ومعوضاً خسارته في الجولة الماضية أمام بني ياس، وجاءت انتفاضة «الإمبراطور» تحت قيادة المدرب الوطني سالم ربيع، في أول مهمة له مع الفريق، وتحققت الرباعية ببصمة برازيلية عن طريق هيوغلو نيريس (هدفين) في الدقيقتين 86 و88، وكل من فابيو ليما ومينديز «ق 10 و55»، وأحرز لحتا عبدالله الصيعري «ق 37» من ركلة جزاء تم احتسابها بعد العودة لتقنية «VAR»، والبديل سعيد جاسم «ق 68».



وحصد «الإمبراطور» أول 3 نقاط في البطولة، رغم أنه لعب نحو 90 دقيقة بعشرة لاعبين إثر طرد مبكّر لسالم العزيزي في الدقيقة الثانية من المباراة لتدخله مع ، الأرجنتيني برايان لاعب حتا.

وخطف الشارقة فوزاً غالياً من ضيفه الوحدة 2 -‏ 1، وقلب تأخره بهدف في الشوط الأول لفوزٍ غالٍ ووصل إلى 6 نقاط «العلامة الكاملة»، تقدم «العنابي» بهدف ماتافز «ق 29» بعد انفراده بالحارس، وأدرك الشارقة التعادل عن طريق سواريز «ق 69»، وسجل شاهين عبدالرحمن هدف الفوز الغالي للفريق «ق 89».



وألحق بني ياس الهزيمة الثانية على التوالي بالفجيرة، وقلب تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز 3 - 1، تقدم صامويل للفجيرة «ق 14» من ركلة جزاء، وتعادل خيمينيز لبني ياس «ق 52»، وأضاف جواو بيدرو، هدفين للفريق «ق 55 و72»، وبفوزه وصل «السماوي» إلى النقطة السادسة.

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