«أبيض الناشئين» يهزم إندونيسيا ودياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 عاماً، أول من أمس، على نظيره الإندونيسي 3 - 2 في المباراة الودية الأولى بين المنتخبين بملعب ذياب عوانة، ضمن معسكره الداخلي الحالي استعداداً لنهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في البحرين العام المقبل. أحرز ثلاثية «أبيض الناشئين» سلطان عادل محمد، ويلتقي المنتخبان اليوم في الودية الثانية. شهدت المباراة إجراء ماجد الزعابي، مدرب منتخبنا، 3 تبديلات بنزول كل من: غيث سهيل، ومحمد الحارثي، وأحمد المرزوقي، بدلاً من خالد حساني، ويوسف البلوشي، وسعود محمد. تابع اللقاء يوسف السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وعبدالله سلطان وعدنان الطلياني عضوا لجنة المنتخبات، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والإدارية، وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات.

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