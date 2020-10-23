3 مباريات في تمهيدي الكأس الغالية اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق مساء اليوم الجولة الثالثة للتصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة لدور الستة عشر لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بإقامة 3 مباريات بالمجموعة الأولى، ويلتقي الحمرية مع الإمارات بملعب الحمرية، والعربي مع دبا الحصن، والطائح مع التعاون.

وتستكمل مباريات الجولة غداً بمباراتين في المجموعة الثانية، فيلعب مصفوت مع دبا، والعروبة مع الذيد، وكانت نتائج مباريات الجولة الثانية للتصفيات قد شهدت فوز البطائح على الحمرية 1 - 0، والعربي على التعاون 4 - 3، والعروبة على مسافي 2 - 0، وتعادل دبا الحصن مع الإمارات 1 - 1، والذيد مع مصفوت سلبياً.

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