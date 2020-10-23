شباب الأهلي والعين.. صراع القمة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يطمح كل من شباب الأهلي والعين، إلى حصد النقاط الثلاث لمباراتهما على ملعب استاد راشد في التاسعة من مساء اليوم، في ختام الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، وفي قمة مبكرة، تترقبها جميع الفرق المتطلعة إلى المنافسة على الدرع كونها تجمع بين عملاقين كبيرين، وعادة ما يكون الصراع بينهما على القمة، مثلما حدث في الموسم الماضي، وحتى إلغاء المسابقة بسبب فيروس «كورونا».



يدخل الفريقان المواجهة بمعنويات عالية بعد فوز كل منهما بمباراته بالجولة الأولى للدوري، وحصول كل منهما على 3 نقاط كاملة، إذ قدم شباب الأهلي مستوى رائعاً خارج أرضه، وظهر بشكل جيد ومتوازن دفاعياً وهجومياً، ونجح في العودة من أمام اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة، فيما نجح العين في تحقيق الفوز على خورفكان بثنائية نظيفة، ليثأر من الهزيمة 2-4 أمام الفريق نفسه في افتتاحية كأس الخليج العربي.



صفوف مكتملة



الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، أكد أن المشاركة ستكون دائماً للاعب الأكثر جاهزية، بصرف النظر عن فارق الخبرة، وقال: «نحن جاهزون للمشاركة لأننا في جاهزية عالية، ونمتلك 30 لاعباً نصفهم من أصحاب الخبرة، والمعيار الرئيسي للمشاركة، مدى جاهزية اللاعبين».



وشدد على أن مباراة «فرسان دبي» والعين، دائماً ما ينظر إليها على أنها «كلاسيكو» لما يتمتع به الفريقان من قوة، وتاريخ طويل من التحديات المشتركة، وقال: «الفريقان يعرفان بعضهما بعضاً جيداً، وشاركا في دوري أبطال آسيا منذ أسابيع قليلة، ووضعهما متشابه في دوري الخليج العربي بفوزهما في أول مبارياتهما، ومثل تلك المواجهات القوية يعشقها المدربون واللاعبون، وثقتي كبيرة باللاعبين».



نتائج إيجابية



بدوره ينشد العين النقاط الثلاث عندما يحل ضيفاً على شباب الأهلي، مساء اليوم، ويأمل مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل، في أن يتابع الفريق نتائجه الإيجابية بعد فوزه على خورفكان، بالجولة الأولى، فيما تبدو المهمة صعبة في ظل الظروف التي يعاني منها الفريق حالياً، إذ يكتنف الغموض مشاركة عدد من عناصره الأساسية، بقيادة المهاجم التوغولى لابا كودجو، وبندر الأحبابي، والكازاخستاني إسلام خان، إضافة إلى كايو كانيدو، وجمال معروف. وينتظر أن تطغى على تشكيلة الفريق في مباراة اليوم بعض التغييرات في حال بلغ بعض العائدين من الإصابة درجة الجاهزية المطلوبة، وعدا ذلك فمن المتوقع أن يدفع المدرب بتشكيلة المباراة السابقة نفسها، مع الحرص على تأمين الناحية الدفاعية لمواجهة الهجوم القوي لفريق شباب الأهلي.



الأفضل



أوضح البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين أنه سيختار من بين اللاعبين العائدين من الإصابة أخيراً أفضلهم جاهزية لتعزيز قوة الفريق في مباراة الليلة أمام شباب الأهلي، وأكد أنه يثق بقدرة جميع عناصر الفريق على تقديم عمل مميز يقودهم لتحقيق النتيجة المأمولة في اللقاء، وقال: «نواجه الليلة فريقاً منظماً ويضم في صفوفه لاعبين متميزين في جميع الخطوط، برغم أنه ربما لن يكون بأفضل حالاته البدنية في هذه الفترة من الموسم، غير أننا كوننا فريقاً كبيراً نعشق مثل هذا النوع من المواجهات القوية مع الوضع في الاعتبار بعض الإصابات، علاوة على الأوقات، التي أجبرنا فيها على التوقف بسبب انتشار جائحة «كورونا»، ولكن علينا متابعة العمل المطلوب منا، وهذا الأسبوع عملنا على تجميع أكبر عدد من اللاعبين الجاهزين للمباراة المقبلة، وعادة لا نغير التشكيلة الرئيسة كثيراً لوجود اللاعبين الجيدين، وهذا الأمر يمنحهم الفرصة للمشاركة في مباريات الفريق، واللاعب الأفضل سيكون بالتأكيد ضمن التشكيلة الرئيسية للفريق».



وعن أهدافه مع العين في هذا الموسم، قال: «أهدافنا في كل موسم لا تتغير والتركيز دائماً على مباراتنا المقبلة، والنقاط الثلاث هدفنا، لزيادة رصيد الفريق بنهاية الموسم والتفوق على الفرق الأخرى بمجموع النقاط، وفي كل أسبوع لدينا هدف أساسي يتمثل في تحقيق الفوز.

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