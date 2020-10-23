عجمان وكلباء.. الجريحان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، كلباء - محمد فضل

يشهد استاد راشد بن سعيد في نادي عجمان، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، مواجهة صعبة، تجمع عجمان صاحب الأرض، وضيفه اتحاد كلباء، في ثاني مبارياتهما في دوري الخليج العربي، ويدخل كل طرف المباراة، لتصحيح أوضاعه مبكراً، بعد خسارتيهما في الجولة الأولى، عجمان أمام الظفرة «1-4»، والاتحاد أمام شباب الأهلي «0-3»، ويزيد من قوة المباراة، تشابه المستوى بين الفريقين، والهدف الواحد، هو تأمين البقاء، وسبق للفريقين اللعب ودياً هذا الموسم، في دورة نادي الشارقة، وفاز الاتحاد 4 - 1.



وأوضح المدير الفني لفريق عجمان، أيمن الرمادي، أن فريقه لديه خبرة كبيرة في التعامل مع المواقف الصعبة، ومناعة في التعامل مع الضغوط، مشيراً إلى أن خسارته السابقة أمام الظفرة، ليست مقياساً أو مؤشراً يدعو للخوف، وقال في تعليقه على مواجهة اتحاد كلباء، إن فريقه قادر على معالجة الأخطاء السابقة، والتعامل مع المباراة بكثير من الحذر، مشيراً إلى أن منافسه، الاتحاد، من الفرق الجيدة، وسبق مواجهته خلال الاستعدادات للموسم، في دورة نادي الشارقة الودية.



وقال الرمادي إن الجهاز الفني لا يحمّل أي لاعب مسؤولية خطأ حدث في مباراة الظفرة، وأنه كمدير فني، يتحمل المسؤولية بكل شجاعة، ويثق بقدرة لاعبيه على العودة إلى المسار الصحيح في مباراة كلباء، نافياً وجود أي مشكلة في التفاهم بين لاعبي خط الدفاع، أو أي مركز آخر في الملعب، في وجود عدد من اللاعبين الجدد، الذين اختارهم النادي بعناية.



تشابه



على الطرف الآخر، سيفتقد مدرب كلباء، الأورغوياني خورخي داسيلفا، لجهود أكثر من لاعب، على رأسهم سلطان الزعابي، بسبب البطاقة الحمراء، وزميله سلطان عادل، المنضم لتدريبات الأبيض الشاب، وحسن يوسف للإصابة. وأكد الأورغوياني خورخي داسيلفا، أن وضعية فريقه ومضيفه عجمان وظروفهما، تبدو متشابهة، وتابع: «وضعية الفريقين في جدول الترتيب، إلى جانب خسارتيهما في المواجهة الأولى، سيجعل المباراة في غاية الصعوبة»، مشيراً إلى رغبته في تغيير الصورة السلبية التي كان عليها فريقه.



كما لفت خورخي داسيلفا، إلى أن التحضيرات التي سبقت مباراة عجمان، سارت بصورة عادية، وتم التركيز خلالها على تصحيح الأخطاء، قائلاً: «سنحاول بشتى السبل، استعادة المستوى الجيد، الذي كان يميز الفريق خلال فترة التحضيرات التي سبقت الدوري».





مارياني: حماس في النمور



أعرب ديفيد مارياني محترف كلباء، المعار من شباب الأهلي، عن أمله في الوجود ضمن تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة عجمان، موجهاً الشكر إلى شركة كلباء لكرة القدم، التي أتاحت له فرصة العودة واللعب من جديد في دوري الخليج العربي، موضحاً أنه يمتلك رغبة كبيرة في تحقيق النتائج الجيدة، مع بقية زملائه في الفريق. (كلباء - محمد فضل)



سرور: الفوز هدفنا

أكد سعد سرور مدافع فريق عجمان، أنهم غير راضين، بطبيعة الحال، من نتيجة مباراة الظفرة، ولكن الأمر ليس مقلقاً لهم كلاعبين، لثقتهم الكبيرة في قدرة الفريق على العودة القوية. وقال سرور إن الفوز هدف أساسي في مباراتهم اليوم أمام اتحاد كلباء، وأشار إلى أن الفريق في جاهزية مثالية، لتقديم مباراة جيدة.

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