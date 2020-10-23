خورفكان والنصر.. البحث عن الفوز

المصدر: خورفكان - محمد فضل، دبي - عدنان الغربي

يبحث خورفكان والنصر، عن فوزهما الأول، ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، بعد خسارة النسور أمام العين، وتعادل العميد مع الجزيرة. وتعتبر المباراة، هي الأولى لنسور الخور على ملعبهم، ويعد ثنائي النصر، خالد جلال وهزاع سالم، أبرز الغائبين عن مباراة اليوم، بسبب بند الإعارة، فضلاً عن غياب آخرين بداعي الإصابة، على رأسهم البرازيليان لوبيز وآرثر، إضافة لأحمد الياسي. من جهته، يبحث النصر بدوره عن تحقيق فوزه الأول، رافعاً شعار «لا بديل عن الفوز». ومن المنتظر أن يدفع المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، بمهند خميس، لتعويض غياب طارق أحمد للإيقاف.



ومن ناحيته، أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، أن مواجهة العميد لن تكون سهلة، قائلاً: «سأضع الخُطة المناسبة، التي تتيح تحقيق نتيجة إيجابية، لاعبو الخور سيقدمون كل ما لديهم في المباراة». أما كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر، فوصف غياب طارق أحمد بالمؤثر، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه واثق من قدرة اللاعب البديل على تعويضه. وقال كرونو: «ندرك مدى أهّمية المباراة، ولكننا على أتم الاستعداد لها، لم نتمكن من الفوز في الجولة الماضية، ولكنني راضٍ تماماً، علينا أن نتحلى بالهدوء والصبر، وعدم الإفراط في العصبية، لأن المشوار لا يزال طويلاً».





تيغالي: أطمح للقب الهداف



أكد سيباستيان تيغالي مهاجم النصر، أنه يطمح للفوز بلقب هداف الموسم، ولكن هذا الطموح لن يشغله عن التركيز أولاً على مساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات، والبداية ستكون من مباراة خورفكان، التي وصفها بالمهمة في مشوار الفريق، معرباً عن سعادته بتجربته الجديدة مع العميد، بعد 7 سنوات قضاها في الوحدة، وقال: كان من الصعب جداً، اتخاذ قرار الانتقال إلى النصر، ولكن لكل لاعب دورة تنتهي في يوم ما، وفي أي نادٍ.

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