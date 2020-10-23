فوك رازوفيتش: الوحدة خسر بعامل الحظ

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

أرجع الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لفريق الوحدة، خسارة فريقه من الشارقة 1-2 لعامل الحظ بالدرجة الأولى.

وقال في تعليقه بعد المباراة إن الوحدة قدم مباراة جيدة وأهدر 3 أو 4 فرص كل منها تتيح التسجيل بعد التقدم بهدف السبق، ولكنها ضاعت بشكل غريب.

وأضاف أن المعروف في كرة القدم دفع الثمن غالياً عندما تهدر مثل هذه الفرص، وهو ما حدث بالضبط في الشوط الثاني، فعدل الشارقة النتيجة ثم فاز بهدف في الوقت الصعب قبل دقيقة واحدة من نهاية الزمن الرسمي.

وامتدح رازوفيتش مستوى لاعبيه، مشيراً إلى أن الخسارة بهذا السيناريو تؤكد قدرة فريقه على التعويض والمنافسة بقوة.

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