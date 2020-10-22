الشارقة يخطف "السعادة" من الوحدة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم - تصوير إبراهيم صادق

خطف الشارقة فوزاً غالياً من ضيفه الوحدة 2-1، بعدما قلب تأخره بهدف في الشوط الأول لفوزٍ غالٍ في الشوط الثاني ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي ليحصد العلامة الكاملة "6 نقاط" وبقي الوحدة في 3 نقاط.

وبدأت المباراة مفتوحة من الفريقين وكان أول تهديد في المرمى للشارقة من تسديدة ايغور استلمها الحارس راشد علي بعد مرور 8 دقائق ثم هجمة ثانية للشارقة من ركنية ايغور انقذها دفاع وحارس الوحدة بصعوبة ورد الوحدة بعد مرور 10 دقائق من ركنية نفذها اسماعيل مطر ثم هجمة ثانية أنقذها الحارس عادل الحوسني.

وعاد الحوسني لينقذ الشارقة من فرصة أخرى للمهاجم مانافز وأهدر كايو لوكاس فرصة ثمينة للشارقة "ق 19" ولكن بعد عودة الحكم أحمد سالم لتقنية "الفار" احتسب حالة تسلل على الشارقة واستمر تبادل الهجمات من الفريقين حتى جاءت الدقيقة 29 لتعلن عن هدف السبق للوحدة من مرتدة سريعة صنعها ببراعة طحنون الزعابي بتمريرة ذهبية لماتافز الذي انفرد بدفاع وحارس الوحدة وسدد بذكاء.

ورد الشارقة بعدة هجمات بعد هدف الوحدة، اصطدمت بقوة دفاع الوحدة فيما أهدر ماتافز فرصة الهدف الثاني للوحدة بعد خطأ دفاعي للشارقة في الدقيقة 40 ورد عليه كايو لوكاس بتسديدة شرقاوية اصطدمت بالدفاع وذهبت إلى ركنية ثم تسديدة قوية لايغور كورنادو مرت قرب القائم الأيمن لحارس الوحدة.

ونال مدافع الوحدة فارس جمعة بطاقة صفراء نتيجة مخالفة مع لوان في الدقيقة 44، واحتسب الحكم 5 دقائق وقت بديل كاد خلاله الوحدة أن يضيف الهدف الثاني لولا القائم الايمن الذي صد رأسية فارس جمعة لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة 1-0.

وجاء الشوط الثاني كسابقه، مثيراً وتميز بالسرعة والهجوم المتواصل للفريقين، ونشط الشارقة بشكل أفضل لتعديل النتيجة حتى نجح في ذلك "ق 69" من هجمة قادها خالد الضنحاني وحولها البرازيلي ويلتون سواريز بسهولة في المرمى، وارتفعت درجة الاثارة في الدقائق الأخيرة ونجح القائد شاهين عبد الرحمن من تسجيل هدف الفوز الغالي لللشارقة "ق 89" برأسية في قلب مرمى راشد علي، واجتهد الوحدة في تعديل النتيجة وكان الوقت أسرع لتنتهي المباراة بفوز حامل اللقب 2-1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز