مدرب حتا: ليلة صعبة

المصدر: حتا-علي الظاهري

قال اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، أنهم عاشوا ليلة صعبة بعد الخسارة برباعية من الوصل رغم أفضلية الظروف لحتا بعد إكمال المنافس للمباراة بعشرة لاعبين، مشيداً بأداء اللاعبين الذين حاولوا الخروج بأفضل نتيجة في المباراة، حيث أن اللاعبين الصغار بحاجة إلى بخوض مزيد من المباريات لصقل مهاراتهم وخبراتهم في المستقبل.

وعن صعوبة موقفه مع حتا بعد تجرع الخسارة للمرة الثانية على التوالي، قال إن مجلس إدارة النادي هو المسؤول عن مثل هذه القرارات ويسعى بدوره لمواصلة القتال مع الفريق ويعشق التحدي ويزداد قوة مع هذه الظروف لتقديم أفضل النتائج في الجولة المقبلة خاصة بعد عودة اللاعبين الغائبين حيث كان يأمل الخروج بنقاط من أول مباراتين في الدوري.

ولفت كونتيس إلى أن حتا يفتقد الخبرة في المباراة، إضافة إلى أن الفريق يعاني من غيابات أبرزهم البرازيلي ويليان فارياس والمجري فلاديمير كومان بسبب إصابة تعرض لها أثناء عملية الإحما إلى جانب عدم مشاركة الثنائي عبدالله خميس وعبدالله كاظم مما شكل صعوبة إضافية في المواجهة كما لم يتمكن المهاجم الزامبي موسوندا من إكمال الشوط الثاني، مؤكداً أن الجميع كان واثقاً بأن حتا قادر على الخروج بنتيجة إيجابية سواء بالتعادل أو حصد النقاط الثلاث إلا أن المشهد في المباراة اختلف بعد حصول الوصل على أهداف من 3 كرات ثابتة نتيجة أخطاء تحتاج إلى مزيد من الخبرة.

وذكر أن لاعبيه كانت لديهم ردة فعل من أجل إحراز التعادل في نهاية الشوط الأول، وقال: تحدثت مع اللاعبين بين الشوط عن حصول لاعب الوصل للبطاقة الحمراء، وذكرت بأنها ستكون سلاح ذو حدين لنا في المباراة، ويجي التعامل بهدوء للخروج بنتيجة في المباراة، كما شددت على أهمية غلق المساحات أمام المنافس لتفادي استقبال الأهداف.

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