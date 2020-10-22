مدرب الفجيرة : كررنا سيناريو مباراة الشارقة بـ"الكربون "

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قال الصربي جوران مدرب الفجيرة بأن لاعبي فريقه كرروا سيناريو مباراة الشارقة الماضية ب"الكربون" وذلك فيما يتعلق بارتكاب الأخطاء وقلة التركيز .

وأشار المدرب الى أن مباراة اليوم أمام السماوي لعبت من شقين بعد ان سيطرنا على مجريات الشوط الأول وتقدمنا بهدف لكن حالة الاسترخاء التي اجتاحت اللاعبين كبدتهم الهزيمة ، وقال يجب على أن يضعوا في اذهانهم بأن المباراة عبارة عن 90 دقيقة ، لافتاً الى أن الفجيرة إفتقد اللمسة الأخيرة وحصلنا على عديد الفرص التي لم تستثمر على أكمل وجه .

وأشار جوران الى انه حذر لاعبيه مراراً وقبيل المباراة من خطورة الثنائي خمينيز وبيدرو وكان يجب عليهم تشديد الرقابة على هذين اللاعبين تحديداً خصوصاً وانهما يتحركان بدون كرة ويصنعان الفارق فضلاً عن تسجيلهما للأهداف من انصاف الفرص وحدث ذلك امام الوصل وخلال مباراة الفجيرة .

وقال جوران في ختام حديثه بني ياس حصل على مجموع ثلاثة فرص فقط في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل ثلاثة اهداف .

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