مدرب الوصل: شكراً ريجيكامب

المصدر: حتا-علي الظاهري

أعرب المدرب الوطني سالم ربيع عن سعادته بفوز فريقه الوصل على حتا برباعية، وتوجه بالشكر إلى المدرب السابق ريجيكامب على الجهود التي بذلها الفترة السابقة كما توجه بالشكر للاعبين الذين قدموا مستوى مميز رغم النقص العددي المبكر حيث قاموا بأداء المهمة والواجبات التكتيكية بصورة ممتازة، مشيراً إلى أن اللاعبين تسلحوا بالروح الجماعية والإصرار حتى الرمق الأخير من اللقاء أمام حتا.

وأضاف ربيع إن الفريق لم يجري أي تبديل طوال الـ 85 مما يعكس وجود التركيز العالي من قبل جميع اللاعبين إلى جانب اللياقة البدنية، مبدياً رضاه التام عن جميع اللاعبين سواء المواطنين أو الأجانب ومن بينهم البرازيلي مينديز ومواطنه ليما الذي كان في أحسن حالاته والمحترف أوروز الذي نجح في الربط بين الخطوط ونيريس صاحب الثنائية إضافة إلى اللاعب علي سالمين الذي قدم أداء مميز رغم ابتعاده عن الملاعب في الفترة الأخيرة وبجانبه زميله محمد سبيل وبقية أعضاء الفريق الذي قدموا أكثر من 105 بالمئة للخروج بهذا الفوز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز