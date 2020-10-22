مدرب بني ياس : لانفكر في صدارة الدوري

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

اكد الروماني دانييل ايسيلا مدرب بني ياس بأن التبديلات التي قام بها بين الشوطين هي التي صنعت الفارق وإعادة السماوي لأجواء المباراة من جديد بعد أن قدمنا شوط الأول سلبي في كل تفاصيه ، ولم يظهر فيه لاعبو فريقه الا في اول 10 دقائق لانطلاقة المباراة .

وأشار المدرب الى أن اقحام عدد من اللاعبين البدلاء منح الحيوية للخط الامامي ليتحرك بيدرو وخمينيز وينجحوا في ادراك التعادل ومن ثم التقدم حتى نهاية المباراة.

وفيما يتعلق بتربع السماوي على صدارة دوري الخليج العربي ولاعبه جواو بيدرو على قمة الهدافين قال ايسيلا بانه لا يفكر في الصدارة حالياً بقدر ما يفكر في مباراة خورفكان في الجولة المقبلة ومن بعدها بثلاثة أيام مباراة الجزيرة واصفاً اللاعب بيدرو بالخطير والذي يستطيع ان يغير شكل المباراة في أي وقت .

ووصف ايسيلا فريق الفجيرة بالقوي وكنا على علم بأن الفريق المضيف سيصعب علينا المباراة وحدث ذلك في الشوط الأول لكنني لا أتذكر أي هجمة للفجيرة خلال شوط اللاعبين " الثاني "

وفيما يتعلق بإصابة اللاعب البديل سلطان الشامسي أكد بانها لا تدعو للقلق وعبارة عن شد عضلي ، وفضلت تبديله حتى لا تتفاقم اصابته ونحن في حاجة لكافة لاعبي الفريق خلال مشوار الدوري

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