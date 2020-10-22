شباب الأهلي يكشف عن زي الموسم الجديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف شباب الأهلي و"نايكي"، عن الزي الأساسي والاحتياطي لموسم 2020/2021، وسيكون الظهور الأول لفريق شباب الأهلي بالزي الجديد مساء غداً الجمعة، عندما يلتقي العين، على ملعب استاد راشد، ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي.

وقال حارب عبد الله سهيل لاعب شباب الأهلي: "متحمس لبداية المشوار في الموسم الجديد مع فريقي، وأتطلع للتعاون مع زملائي على تحقيق المزيد من الإنجازات".

وأوضح نادي شباب الأهلي عبر موقعه على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن الزي الجديد سوف يطرح للبيع بداية من يوم 31 أكتوبر الجاري، في دبي مول ومول الإمارات

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