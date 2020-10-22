الوصل يقسو على حتا برباعية

المصدر: حتا - علي الظاهري

نجح فريق الوصل في تحقيق أول فوز له بقيادة المدرب الوطني سالم ربيع بعد فوزه برباعية قاسية مقابل هدفين على مضيفه حتا في المباراة التي جرت على استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، ليحصد "الإمبراطور" أول 3 نقاط في مشوار الدوري فيما ظل رصيد "الإعصار" خالياً من النقاط.

نجح الوصل في الوصول إلى المرمى مبكراً عبر البرازيلي فابيو ليما في الدقيقة العاشرة ليدرك حتا التعادل بواسطة اللاعب عبدالله عبدالقادر في الدقيقة 37 عن طريق ضربة جزاء تم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد "الفار" واكتشاف وجود مسك من لاعب الوصل ميندير. وعاد "الإمبراطور" إلى الواجهة من جديد في الشوط الثاني بعد إضافة هدف التقدم بأقدام البرازيلي مينديز من ضربة ثابتة في الدقيقة 55 إلا أن فرحة الوصلاوية لم تكتمل بعد أن نجح البديل سعيد جاسم في إعادة المباراة إلى نقطة البداية في الدقيقة 68 عبر كرة رأسية رائعة.

وسجل هيوغلو نيريس هدف التقدم للوصل في الدقيقة 86 عبر كرة رأسية وتمكن اللاعب نفسه بعد مرور دقيقتين من تعزيز النتيجة لفريقه بنفس الطريقة عبر رأسية أخرى أسكنها الشباك.

ولعب الوصل نحو 90 دقيقة منقوصاً بلاعب إثر طرد مبكر لسالم العزيزي في الدقيقة الثانية بعد تدخله على لاعب حتا الأرجنتيني برايان راميرز، كما أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه المدرب سالم ربيع.

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