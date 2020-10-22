بني ياس يضاعف أحزان الذئاب ويتصدر بشكل مؤقت

المصدر: الفجيرة -محمد فضل - تصوير - زيشان احمد

ضاعف بني ياس من أحزان الفجيرة والحق به الهزيمة الثانية على التوالي بعد أن قلب السماوي تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز عريض بنتيجة 3-1 ، سجل للسماوي كل من البرازيلي جواو بيدرو هدفين وهدف لخيمنيز في الدقائق ( 52 ، 55 ، 72 ) فيما احرز للفجيرة السويدي صموئيل من ركلة جزاء (دق 14 ) ليصل بني ياس برصيده الى 6 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت ، وبقى الفجيرة دون رصيد بعد انقياده للهزيمة الثانية على التوالي .

ودانت السيطرة في أول 10 دقائق لبني ياس الذي صنع لاعبيه عدة فرص لم تتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب فضلاً عن صحوة حارس الفجيرة عبد الله بوفون التي كانت حاضرة .

وفي الدقيقة 13 يقع كابتن بني ياس فواز عوانة في المحظور بعد أن عرقل محترف الفجيرة التونسي فراس بالعربي داخل منطقة الجزاء لم يتوانى الحكم حمد يوسف في احتسابها ركلة جزاء انبرى لها السويدي كريستيان صموئيل مسجلاً أول اهداف المباراة في الدقيقة 14 .

ويطالب لاعبي الفجيرة بركلة جزاء لكن تواجد اللاعب صموئيل في خانة التسلل حرمت أصحاب الأرض من احتساب ركلة جزاء ثانية للذئاب في الدقيقة 27 .

وكاد لاعب بني ياس سهيل النوبي ان يدرك هدف التعادل لكنه فشل في استثمار تمريرة زميله ساشا المحسنة والتي اهدرها النوبي بغرابة (دق 37 )، لينتهي الشوط الأول بتقدم الذئاب بهدف .

وخلال شوط اللاعبين مارس أصحاب الأرض ضغطهم لتعزيز التقدم

لكن البديل سلطان الشامسي وضع زميله خمينيز أمام مواجهة حارس الفجيرة ليتقدم محترف بني ياس ويضع الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى الفجيرة (دق 52 )، وبعد مرور ثلاثة دقائق فقط وضع الخطير جواو بيدرو مهاجم بني ياس بصمته في المباراة مسجلاً هدف السماوي الثاني من ضربة رأس مخادعة (دق 55) وعاد بيدرو وسجل اجمل اهداف المباراة من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء استقرت في سقف مرمى الفجيرة (دق 72 ) انتهت عليه المباراة بنتيجة 3-1 .

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