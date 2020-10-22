"أبيض" الناشئين يفوز على نظيره الإندونيسي بثلاثية

المصدر: البيان الإلكتروني

فاز منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 عاماً على نظيره الإندونيسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية الأولى التي جرت بينهما على ملعب ذياب عوانة، ضمن معسكره الداخلي الحالي استعداداً لنهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في البحرين العام المقبل.

أحرز أهداف منتخبنا اللاعب سلطان عادل "هاتريك".

وخاض "أبيض" الناشئين المباراة أمس بتشكيلة ضمت سعيد سالم المقدامي في حراسة المرمى، ومنصور صالح برغش، وجمال خليفة السعدي، وعلي طاهر إبراهيم، ومحمد عبد السلام عيسى، وسعود محمد المري، ويوسف إبراهيم البلوشي، وعلي محمد المعمري، وخالد علي الحساني، وعبدالله أحمد عبدالله، وسلطان عادل محمد.

وأجرى ماجد سالم مدرب منتخبنا ثلاثة تبديلات، حيث دفع بغيث بدر سهيل ، ومحمد أحمد الحارثي ، وأحمد محمد المرزوقي بدلاً من خالد علي حساني ، ويوسف إبراهيم البلوشي ، وسعود محمد المري.

شهد المباراة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعبد الله سلطان وعدنان الطلياني عضوا لجنة المنتخبات، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والإدارية وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات. ومن المنتظر أن يلتقي المنتخبان مجدداً بعد غد السبت في المباراة الودية الثانية.

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