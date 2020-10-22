يسلم: هدفنا النقاط الثلاث أمام شباب الأهلي

المصدر: العين- البيان الرياضي

أكد ريان يسلم، لاعب نادي العين، أن مواجهات فريقه وشباب الأهلي دائماً ما تتسم بالقوة والندية، بين الفريقين على مر التاريخ، وأتوقع أن يقدما في القمة الكروية والمقررة الجمعة ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري الخليج العربي، الأداء الذي يليق باسم وسمعة كرة القدم الإماراتية، ونحن ذاهبون إلى دبي من أجل تقديم أفضل مستوى ونتطلع إلى العودة من ملعب الفريق المستضيف بالنقاط الثلاث مع الاحترام لطموحات أصحاب الأرض.

وأعرب ريان يسلم، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة عن بالغ تقديره لجمهور نادي العين، مؤكداً: “جمهور العين صاحب الرقم “الصعب”، والداعم الأساسي للفريق حتى في ظروف عدم الحضور للملاعب بسبب الجائحة، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وداخل المدينة، وأتمنى أن يستمروا في دعم وتحفيز الفريق بالصورة المطلوبة وسنعمل بدورنا على رد التقدير لهم عبر الأداء المشرف الذي يقودنا لتحقيق النتائج القوية من أجل إسعادهم

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