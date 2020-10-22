مدرب العين: مشاركة العائدين من الإصابة أمام شباب الأهلي مرهونة بجهوزيتهم

المصدر: العين- طلحة عبدالله

قال البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي العين، إنه سينتظر حتى المران الأخير قبل مباراته أمام مضيفه شباب الأهلي لحساب الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، والمقررة يوم غد الجمعة، ليتحقق من جهوزية اللاعبين الذين غابوا عن المباراة السابقة بسبب الإصابة وفي مقدمتهم المهاجم لابا كودجو، وبندر الأحبابي، وذلك قبل أن يقرر إشراكهم في المباراة من عدمه، موضحا أن بعض اللاعبين لم يبلغوا درجة الجهوزية بنسبة كاملة، ولكنه سيعمل لإشراكهم لأهميتهم.

وقال: نحن دائما نحتاج للاعبين المهاريين، وسنرى إذا كان بمقدورهم اللعب لمدة 90 دقيقة، وبخلاف ذلك فربما لن يكون ضمن قائمة المباراة الأساسية.

وأضاف: نعمل على الإعداد لمباراة قوية في مواجهة فريق منظم ويضم في صفوفه لاعبين مميزين، ومن المحتمل أن يكون المنافس في هذا التوقيت من الموسم ليس في أفضل حالاته من حيث الناحية البدنية، ولكن أي فريق كبير مثل العين يفضل هذا النوع من المباريات رغم الظروف التي نواجهها في التحضيرات مع الأخذ في الاعتبار بعض الإصابات، علاوة على الأوقات التي أجبرنا فيها على التوقف بسبب انتشار جائحة كورونا، ولكن علينا متابعة العمل المطلوب منا، وهذا الأسبوع عملنا على تجميع أكبر عدد من اللاعبين الجاهزين للمباراة المقبلة، وأثق في أن مردود الفريق سيكون جيداً خلال هذه المباراة القوية.

وزاد: الأسبوع الماضي سعدت ليس فقط بسبب فوزنا على فريق خورفكان ولكن لأننا أيضاً أظهرنا أن لدينا فريق شاب يحتاج إلى تحسين مستواه ونعمل بجد لنكون الأفضل، وهذا الأسبوع تضاعفت سعادتي لأننا سنستعيد جهود بعض اللاعبين المصابين رغم أنهم ليسوا مستعدين تماماً للعب ولكننا سنختار الأفضل منهم لتعزيز قوة الفريق والقدرة على تقديم مردود جيد أمام خصم قوي.

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