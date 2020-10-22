الفجيرة وبني ياس.. جريح ومنتشٍ

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يبحث الفجيرة عن تحقيق فوزه الأول في المسابقة عندما يستضيف بني ياس في السادسة والربع مساءً ضمن ثاني جولات دوري الخليج العربي.

ولن تكون المواجهة سهلة على الذئاب الجريح في أعقاب خسارته في المباراة الافتتاحية أمام الشارقة، وتكمُن صعوبة مباراة اليوم في أن «الضيف» بني ياس يلعب منتشياً بعد أن حقق فوزاً عريضاً في الجولة «الافتتاحية» خارج الديار على الوصل برباعية.

مصالحة

وأكد الصربي غوران مدرب الفجيرة أن التعويض سيكون شعار الذئاب لمصالحة أنصار الفريق، وتابع: عكفت على تصحيح الأخطاء التي أدت إلى فقدان الفريق لنقاط مباراة الافتتاح، سنحاول تقديم أداء قوي يضمن لنا الفوز، وأثق في قدرة لاعبي الفريق على الظهور الجيد.

وأثنى الروماني دانيال ايسايلا مدرب بني ياس على منافسه الفجيرة قبل لقاء الفريقين اليوم، ذاكراً أن منافسه فريق منظم وبه عناصر متميزة، ذاكراً أن اللعب أمام الفجيرة يعني عدم وجود العديد من الفرص لأن دفاعه لا يترك مساحات.

وأكد ايسايلا أن فريقه طوى صفحة الفوز على الوصل، ذاكراً أن كل التركيز على كيفية الفوز في لقاء اليوم، وأضاف: «نعتبر أن الدوري يبدأ بمواجهة الفجيرة كتأكيد على أن فوزنا السابق أصبح من الماضي».

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