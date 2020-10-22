حتا والوصل.. غسل الأحزان

المصدر: حتا-علي الظاهري ، دبي - البيان الرياضي

يستضيف استاد حمدان بن راشد مباراة حتا وضيفه الوصل في السادسة والربع مساء اليوم لحساب الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، ويتطلع «الجريحان» إلى غسل أحزانهما بعد أن منيا بهزيمة ثقيلة في الجولة الماضية، حيث تجرع «الإعصار» طعم الخسارة بسداسية أمام الوحدة وتلقى الوصل رباعية من بني ياس.

ويفتقد حتا جهود 4 لاعبين اليوم، حيث يغيب عبدالله خميس وعبدالله كاظم لشروط الإعارة، كما يغيب البرازيلي ويليان فارياس بسبب الإصابة إلى جانب عيسى سانتو بسبب البطاقة الحمراء.

ومن جانبه، يسعى الوصل وبقوة إلى حصد أول 3 نقاط له في الدوري، رغم ظروف فنية مستجدة يعيشها حالياً بإدارة فنية جديدة بقيادة الوطني سالم ربيع.

أسبوع صعب

وأكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا أن فريقه مر بأسبوع صعب بعد الخسارة الثقيلة من الوحدة بسداسية في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن «الإعصار» طوى صفحة الخسارة ويسعى حالياً لإعادة الأيام الجميلة. ومن ناحيته شدد سالم ربيع المدرب الوطني للوصل، على أن فريقه لا يعاني من أي مشاكل قبل مباراة اليوم.

لافتاً إلى أن حصد نقاط مباراة حتا هي الهدف المنشود للفهود. وعن كونه نصراوياً يقود فريق الوصل، شدد سالم ربيع على أنه مدرب محترف يعيش في زمن الاحتراف، لافتاً إلى أنه يعمل الآن في الوصل، وعليه أن يخلص لجهة عمله تماماً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز