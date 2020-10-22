راشد علي: «سداسية» حتا لن تخدعنا

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أبدى راشد علي حارس مرمى الوحدة سعادته بالتواجد في التشكيلة الأساسية لفريق الوحدة من بداية الموسم، مؤكداً أنه يسعى إلى تقديم أفضل أداء لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، وسعيه الدائم للتمسك بالفرصة من أجل اللعب أساسياً باستمرار.

وشدد على صعوبة مباراة الشارقة الذي يملك عناصر على أعلى مستوى وفريقاً يتمتع بالاستقرار في الموسمين الأخيرين، مشيراً إلى أن الفريق طوى صفحة الفوز بسداسية على حتا وأن اللاعبين يدركون ضرورة الابتعاد عن نشوة الفوز، وقال: «الفوز العريض على حتا يجب ألا يخدعنا ومواجهة الشارقة مختلفة وتحتاج إلى تركيز عالٍ والتزام تام بتعليمات المدير الفني من أجل العودة بالنقاط الثلاث».

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