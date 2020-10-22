الشارقة والوحدة.. لقاء الكبار

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، أبوظبي - محمد صادق

يشهد استاد الشارقة في التاسعة من مساء اليوم مواجهة السهرة لليوم الأول لثاني جولات دوري الخليج العربي بين صاحب الأرض وحامل اللقب «الشارقة» وضيفه الوحدة في مواجهة قوية عنوانها «مواجهة الأقوياء لفك الارتباط المبكر» بعد فوز كل منهما في الجولة الأولى، الشارقة على الفجيرة والوحدة على حتا، ويعتبر الفريقان من بين المرشحين «على الورق» للمنافسة مع الكبار على اللقب.

وجاءت استعدادات الشارقة للمباراة بشكل جدي بعد راحة قصيرة تلت مباراة الفجيرة الماضية، حيث خاض الفريق 4 تدريبات يومية، اطمأن فيها المدير الفني عبد العزيز العنبري على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وتبدو صفوف الفريق مكتملة، مع احتمال عدم مشاركة لاعب الوسط خالد باوزير.

يأمل الوحدة تحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم بعد الفوز الكاسح على حتا بسداسية نظيفة.

ويدرك الجهاز الفني للوحدة أن مواجهة الشارقة تعد اختباراً حقيقياً لقدرات الفريق، وأن الفوز بها يعزز ثقة الفريق.

ورغم الغيابات التي يعاني منها الوحدة في صفوفه بغياب عناصر مؤثرة متمثلة في خليل إبراهيم ولوفانور المصابين، إلى جانب عدم الجاهزية الكاملة للكونغولي مبوكو الذي قد يغيب عن المباراة، إلا أن المدير الفني فوك رازوفيتش سيحاول التغلب على تلك الغيابات بالدفع بيحيى الغساني في الجبهة اليسرى، مع الاعتماد على طحنون الزعابي كجناح أيمن، فيما تبدو بقية العناصر التي شاركت في مباراة حتا الأقرب لبدء اللقاء.

حيث ينتظر استمرار تألق إسماعيل مطر، والآمال المعقودة على السلوفيني تيم ماتافز الذي سجل أول هدفين له مع الفريق هذا الموسم، كما انتظم في تدريبات الفريق الحارس محمد الشامسي إلا أنه يحتاج لبعض الوقت للجاهزية الكاملة للانضمام إلى تشكيلة الفريق.

أهمية

ومن جانبه أكد المدرب عبد العزيز العنبري على أهمية المباراة وصعوبتها، واصفاً الوحدة بالفريق الكبير لما يضمه من عناصر مميزة، مواطنين وأجانب، وقال العنبري تفصيلاً:

«الأهم لدينا هو العمل كفريق واحد وتحقيق النجاح، تحدثنا مع اللاعبين عن أدائنا في المباراة السابقة وناقشنا أخطاءنا وأعتقد أننا منحنا الفجيرة مساحات للتحرك واستغلوا تباعد اللاعبين في تسجيل الهدفين، ولكن بعدها لعبنا بشكل جيد وكان لدى اللاعبين رد فعل قوي، وأعتقد أننا لن نكرر أخطاءنا».

وتحدث العنبري عن منافسه الوحدة قائلاً: «الوحدة فريق كبير ومباراتنا أمامهم صعبة بالتأكيد، لديهم لاعبون جيدون مواطنون وأجانب وهو من الفرق التي لا تعتمد على الأجانب فقط، بل يمتلك مجموعة مميزة من المواطنين قادرين على إحداث الفارق».

تفاؤل

بينما أعرب رازوفيتش عن تفاؤله خاصة وأن الفريق يعيش أجواء إيجابية بعد الفوز بسداسية على حتا، مؤكداً حرصه في حديثه مع اللاعبين على ضرورة نسيان نتيجة حتا كونها خطوة أولى في المسابقة ويتبقى 25 خطوة أخرى حتى يحصد الفريق لقب الدوري، مبدياً ثقته في قدرات وإمكانيات لاعبيه.

وشدد على أن قوة هجوم الشارقة المتمثلة في كايو وكورونادو وويلتون وخالد باوزير تفرض على الوحدة اللعب بتركيز وحذر طوال المباراة.

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