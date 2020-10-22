طارق أحمد: لقب الدوري هـدف أساسي للنصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قال طارق أحمد لاعب النصر: إن لقب دوري الخليج العربي هدف أساسي لفريقه في الموسم الجديد، وإنه مع زملائه سيبذلون كل جهودهم من أجل تحقيقه، موضحاً أن تصريحه قبل مباراة الجزيرة، بشأن افتقاد خبرة المنافسة على اللقب أُخرج عن سياقه، ولا يقصد من خلاله الإشارة إلى عدم جاهزية الفريق أو التقليل من حظوظه بأي شكل من الأشكال، وأن ما تم تداوله جزء صغير من التصريح، الذي قال فيه:

إن النصر يفتقد لخبرة المنافسة في الدوري نظراً لغيابه لفترة طويلة عن منصة التتويج، ولكن يظل اللقب في مقدمة أولوياته.

وتلقى طارق أحمد البطاقة الحمراء في الدقيقة 85 من مباراة النصر والجزيرة في الجولة الأولى، والتي حسمها التعادل بهدف لمثله على استاد آل مكتوم، ما جعل اللاعب يواجه بعض الانتقادات من الجماهير، رغم أنه كان أحد اللاعبين المهمين في المباراة، ولعب دوراً مهماً في وسط الملعب.

تصريح

وأكد طارق أحمد عبر تصريح نقله حساب مجلس النصر المجتمعي والجماهيري أن خطة العميد للوصول إلى الهدف الأساسي تعتمد على تحقيق أهداف قصيرة ومراجعة النفس كل شهرين أو ثلاثة، وتتضمن الخطة جمع أكبر عدد من النقاط، وإنهاء الدور الأول ضمن رباعي المقدمة من أجل الدخول للمرحلة الثانية بشكل أقوى، ومواصلة المنافسة على المركز الأول.

وقال: الهدف الأول للفريق هذا الموسم هو لقب الدوري بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، حيث أكد سموه أثناء لقائنا معه ضرورة تقديم أداء جيد في مسابقة الدوري، ونحن بدورنا وعدنا سموه بتقديم كل جهودنا من أجل ذلك، واتفقنا جميعاً على أن الهدف الأساسي لنا هو اللقب.

منافسة

وكان طارق أحمد أوضح في تصريحه قبل مواجهة الجزيرة أن النصر لا يملك خبرة المنافسة على لقب الدوري، لكنه في المقابل يملك خبرة المنافسة في مسابقة الكؤوس، بعد التتويج بأكثر من لقب خلال السنوات الأخيرة.

مشيراً إلى أن فريقه قادر على الوصول إلى منصة التتويج في مسابقة الدوري، وتجاوز عقبة قلة الخبرة من خلال التخطيط الجيد وعبر تحقيق أهداف قصيرة تم الاتفاق حولها مع الإدارة والجهاز الفني، وقال: المشوار طويل جداً، لقد ناقشنا سقف طموحاتنا بيننا، وسنراجع أنفسنا عقب كل فترة، صحيح نحن نملك خبرة في الكؤوس، وسبق أن حصلنا على أكثر من كأس في السنوات الأخيرة.

وبما أننا لا نملك خبرة الدوري وضعنا لأنفسنا أهدافاً قصيرة نسير عليها خطوة خطوة، ومن خلالها سنستطيع الوصول إلى الهدف الكبير والأساسي وهو لقب الدوري.

وشدد طارق أحمد على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل لتحقيق الأهداف، وأن الحديث عن الماضي لا ينفع، وقال: كرة القدم تعتمد على العمل للمستقبل، والنصر يحتاج للعمل أكثر في الحاضر للمستقبل والحديث عن الماضي لا ينفع.

شارة الكابتن

ونوه طارق أحمد بأن شارة الكابتن تمنحه مسؤولية أكبر في تحفيز زملائه ورفع معنوياتهم ودفعهم لتحقيق أفضل النتائج، مؤكداً أنه كسب الكثير من الخبرة من اللاعبين الكبار، الذين حملوا الشارة قبله وآخرهم الإسباني ألفارو نيغريدو، الذي لعب موسمين متتاليين في الفريق قبل عودته بداية الموسم الحالي إلى الدوري الإسباني.

في الأثناء يواصل النصر تحضيراته، لمواجهة خورفكان في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي الجمعة المقبل، في غياب طارق أحمد بسبب الإيقاف، وجاسم يعقوب بداعي الإصابة.

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