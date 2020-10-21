راشد بن حمدان يزور تدريبات النصر ويطالب اللاعبين ببذل المزيد من الجهد

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المصدر:
  • دبي - البيان الرياضي
التاريخ:

زار الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء اليوم، حيث كان في استقباله عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وعبد الرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وأعضاء مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم.

والتقى سموه أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، إلى جانب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء في التدريبات، والتحلي بالروح القتالية في الملعب، لتحقيق أهداف النادي وطموحاته في المرحلة المقبلة، وإعلاء راية النصر عالية.

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