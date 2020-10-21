زاناردي: خورفكان يلعب ل "النصر" أمام العميد

المصدر: خورفكان – محمد فضل

وصف البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، مباراة النصر بالمهمة لنسور الخور، مؤكداً جاهزية لاعبي فريقه لخوض المواجهة الثانية في دوري الخليج العربي، والتي تقام على ملعب خورفكان.

وأشار زاناردي إلى أن مواجهة العميد لن تكون سهلة، لكن فريقي في أتم درجات الجاهزية لها ولم يتطرق المدرب للغيابات العديدة وسط فريقه، مشيراً إلى أنه سيقوم بوضع الخطة المناسبة التي تتيح له تحقيق نتيجة إيجابية. وأضاف: لاعبو الخور سيقدمون كل ما لديهم خلال هذه المباراة وسنقاتل من أجل الحصول على النقاط الثلاث.

وذكر زاناردي أن خسارة خورفكان أمام العين قبل أسبوع لم تكن في الحسبان، وذلك بحكم الأداء الجيد الذي أظهره اللاعبون أمام العين في افتتاحية كأس الخليج العربي، وكذلك العرض الجيد خلال مباراة افتتاح الدوري لكن لم يكتب لنا الفوز.

وأعرب زاناردي عن أمله في أن يحقق اللاعبون المطلوب منهم ويكونوا على قدر الثقة التي وضعها فيهم، وأنه واثق من قدرات لاعبيه في تخطي عقبة العميد.

من ناحيته أكد فوزي العلوي مدافع خورفكان تأهبهم وجاهزيتهم لمباراة العميد، وقال نتطلع إلى استغلال عامل الأرض لتحقيق الفوز.

وأشار العلوي إلى أن الجهاز الفني قام بتصحيح الأخطاء التي صاحبت الفريق خلال مباراة العين الدورية، منوهاً إلى أنهم يرغبون في مصالحة جماهيرهم وذلك بعبور عقبة العميد وضرورة الإبقاء على النقاط الثلاث بملعب خورفكان.

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