زاراغوسا: لقاء شباب الأهلي والعين "كلاسيكو" يعشقه الجميع

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، على أن لقاء فريقه والعين بعد غدً الجمعة، ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، سيكون قوياً للطابع التنافسي بين الفريقين، ومعرفة كل منهما بالآخر، ورغبتهما المشتركة في المنافسة على درع المسابقة.

وقال: "ستكون المباراة كلاسيكو في الإثارة والقوة، في ظل تشابه أوضاع الفريقين، وخوضهما مباريات في دوري أبطال آسيا، وفوزهما في الجولة الأولى من الدوري، ومثل تلك المباريات يعشقها المدربون واللاعبون، وكل يتمنى المشاركة فيها".

وأضاف: "حسم المباريات دائماً ما يكون بأقدام اللاعبين لأن المدربين لا يلعبون داخل المستطيل الأخضر، وأنا لدي ثقة كبيرة في قدرة لاعبي شباب الأهلي على تقديم أفضل ما لديهم وحسم مثل تلك المواجهات القوية".

وعن رؤية البعض بأن مستوى العين أقل من شباب الأهلي في الفترة الحالية، أوضح: "لا أعتقد ذلك، والفريقين لعبا في دوري أبطال آسيا، ورغم أننا تأهلنا إلى الدور الـ16، وودع العين من دور المجموعات، ولكن لا ينظر في كرة القدم لمثل هذه الأمور، والمهم العطاء داخل الملعب، ولكل مباراة أو بطولة ظروفها الخاصة".

وحول أهمية مباراة العين في الصراع على اللقب، قال: "الفوز على العين سيكون مهماً بلا شك لأن العين منافس، ولكن الحصول على جميع نقاط المباريات أمر مهم لشباب الأهلي، ولا يهم أن تفوز على العين مثلاً، وتخسر من فريق آخر، لأن هذا سيكون مؤثراً على وضعيتنا في المنافسة على درع الدوري".

ورد المدرب الاسباني على سؤال حول توجيهاته للاعبين قبل لقاء العين، أوضح: "توجيهاتي لا تتوقف ولا تختلف من مباراة لأخرى، ودائماً ما أطالب اللاعبين بالتركيز والسعي لتحقيق الفوز".

ورداً على اعتقاد البعض بأن لقاء شباب الأهلي والعين جاء مبكراً للغاية هذا الموسم، وكان الأفضل لـ"فرسان دبي" خوضه في جولات متأخرة، قال زاراغوسا: "نحن نتعامل مع جدول مباريات الدوري، ونحن على استعداد لمواجهة أي فريق في أي وقت".

وعن السر في دفعه بعدد من الشباب في تشكيلة شباب الأهلي الرئيسية، وهل هذا الأمر ضمن خطة للتبديل والإحلال، قال: "يتم الدفع بالشباب لأنهم يستحقون المشاركة، وجاهزون لذلك، والفريق يضم 30 لاعب نصفهم من أصحاب الخبرة والنصف الثاني من الشباب، ومن يجتهد سيجد فرصته في المشاركة بالتشكيلة الرئيسية".

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