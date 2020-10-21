الكسندر: إعداد الظفرة للجزيرة "مختلف"

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

قال الصربي الكسندر فيسيلوفيتش مدرب الظفرة أن فريقه أستعد بطريقة "مختلفة" لمقابلة الجزيرة بعد غد الجمعة في الجولة الثانية من دوري المحترفين، ذاكرا أن المنافس فريق كبير وقوي واللعب أمامه يتطلب الإعداد بصورة مضاعفة وخاصة، مبينا أنه شاهد الجزيرة في مباراته الماضية أمام النصر ووقف على إمكاناته الفنية العالية،.

وأضاف: نلعب أمام منافس يتميز بقوة الدفاع والهجوم لإنه يمتلك عناصر بجودة عالية يمتلكون خيالا واسعا مثل "عموري" الذي أعرفه جيدا لكنه ليس الوحيد البارع في صناعة الفرص بالفريق، أيضا الجزيرة يمتلك القدرة على الإحتفاظ بالكرة والضغط على الخصم لذلك أرى أننا مقبلون على تحد من نوع خاص فرض علينا الإعداد الجاد حتى نتمكن من تقديم مباراة جيدة والخروج بنتيجة إيجابية.

وأكد الكسندر ثقته في فرسان الظفرة وقال: لدينا فريق رائع يلعب بحماس وجدية وبه العديد من اللاعبين المتميزين مثل خالد السناني حارس المرمى الذي أعتبره من العناصر المهمة لانه يقدم مستوى جيدا كما أنه يدعم زملائه ويقدم لهم التوجيهات المطلوبة خلال المباريات.

وكشف مدرب الظفرة عن مواصلة غياب عدد من لاعبيه بقيادة مسعود سليمان وخالد بطي وإبراهيم سعيد لعامل الإصابة، بجانب عدم مشاركة احمد الحمادي المعار من الجزيرة لإتفاق الناديين على عدم مشاركته في مباريات الفريقين

وأضاف: عموما سنلعب بذات التشكيلة التي دفعنا بها في مباراتنا السابقة ضد عجمان مع تعديلات بسيطة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا في المباراة.

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