خورفكان يفقد نصف قوته أمام النصر

المصدر: خورفكان- محمد فضل

يغيب عن فريق خورفكان قبيل مباراته الدورية المهمة أمام النصر يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، عدد كبير من اللاعبين أما بسبب اتفاقية بند الإعارة والتي ستغيب كل من هزاع سالم وخالد جلال لاعبا العميد، أو بسبب الإصابة التي ستبعد 7 لاعبين هم أحمد الياسي، عيسى العتيبة، عادل سبيل، البرازيلي لوبيز ومواطنه ارثر، وجوهر أحمد.

بالإضافة لعبدالعزيز إسماعيل العائد من الإصابة والذي ربما يكون خارج حسابات المدرب البرازيلي كايو زاناردي الذي يواجه ظرفاً صعباً قبيل مباراة فريقه السابق النصر .

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