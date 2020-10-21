مدرب الجزيرة: الظفرة يلعب كرة هجومية ويخلق المتاعب للمنافسين

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أكد الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الجزيرة، أن الظفرة قدم مستوى مميزاً أمام عجمان في افتتاحية الدوري واستطاع الفوز 4- 1، مشيراً إلى قوته الهجومية وقدرته على خلق المتاعب لأي خصم.

وأوضح كايزر أن مواجهة الظفرة بعد غدٍ في الجولة الثانية للدوري ستكون قوية، خصوصاً أن مواجهات الفريقين دائماً ما تتسم بالندية، حيث حقق فريقه الفوز بصعوبة في المباراة الأخيرة بنتيجة 1- 0 للموسم 2019- 2020 «الملغى».

وأكد المدير الفني للجزيرة أن تحضيرات فريقه جيدة، ومدفوعة بثقة عالية، بعد الأداء القوي أمام النصر في الجولة الأولى للدوري على ملعب الأخير، والذي استطاع التعادل 1- 1 بالرغم من الغيابات.

وعن الحالة البدنية للفريق أكد كايزر استمرار غياب الدولي وحارس الفريق علي خصيف للإصابة، مع وضع الصربي ميلوس كوسانوفيتش، والمغربي محمد ربيع، تحت الملاحظة الطبية، على إثر تعرّضهما للإصابة أمام النصر في الجولة الماضية، كما أكد عدم مشاركة الوافد الجديد إيمواه ايزكيل الذي لم يستوفي فترة إتمام الحجر الصحي، منذ دخوله الدولة الأسبوع الماضي.

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