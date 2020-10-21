الرمادي: عجمان يملك «مناعة» التعامل مع الضغط

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أوضح المدير الفني لفريق عجمان، أيمن الرمادي، أن فريقه لديه خبرة كبيرة في التعامل مع المواقف الصعبة، ومناعة في التعامل مع الضغوط، مشيراً إلى أن خسارته السابقة أمام الظفرة، ليست مقياساً أو مؤشراً يدعو إلى الخوف، وقال في تعليقه على المواجهة الثانية للفريق في دوري الخليج العربي، أمام ضيفه اتحاد كلباء، يوم الجمعة، إن فريقه قادر على معالجة الأخطاء السابقة، والتعامل مع المباراة بكثير من الحذر، مشيراً إلى أن منافسه اتحاد كلباء، من الفرق الجيدة، وسبق مواجهته خلال الاستعدادات للموسم في دورة نادي الشارقة الودية.

وقال الرمادي إن الجهاز الفني لا يحمل أي لاعب مسؤولية خطأ حدث في مباراة الظفرة، وأنه كمدير فني، يتحمل المسؤولية بكل شجاعة، ويثق في قدرة لاعبيه للعودة إلى المسار الصحيح في مباراة اتحاد كلباء، ونفى الرمادي وجود أي مشكلة في التفاهم بين لاعبي خط الدفاع، أو أي مركز آخر في الملعب.

وأوضح في ختام حديثه، جاهزية جميع اللاعبين للمباراة، بما فيهم المدافع محمد إسماعيل، الذي تعرض لإصابة خفيفة، كما أن المهاجم الغامبي أبوبكر تراولي، في جاهزية مثالية للمباراة.

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