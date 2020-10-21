داسيلفا: وضعية كلباء وعجمان متشابهة والضغوط مشتركة

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، أن وضعية فريقه ومضيفه عجمان وظروفهما تبدو متشابهة، قبيل المواجهة المرتقبة بينهما بعد غد الجمعة، وذلك على الملعب البرتقالي، ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، وتابع: وضعية الفريقين في جدول الترتيب، إلى جانب خسارتهما في المواجهة الأولى، سيجعل المباراة في غاية الصعوبة. مشيراً إلى رغبته في تغيير الصورة السلبية التي كان عليها لاعبو فريقه أمام شباب الأهلي، بعد ارتكاب أخطاء بالجملة، على مستوى الخطوط الثلاثة.

كما لفت خورخي داسيلفا، إلى أن التحضيرات التي سبقت مباراة عجمان، سارت بصورة عادية، وتم التركيز خلالها على تصحيح الأخطاء، وسنحاول بشتى السبل، استعادة المستوى الجيد الذي كان يميز فريقه خلال فترة التحضيرات التي سبقت الدوري، وتحديداً المباريات الودية، حيث كان الأداء جيداً إلى حد كبير، إلى جانب التزام اللاعبين بالخطط الفنية والتكتيكية.

وفي ما يتعلق بعجمان، الخاسر أمام الظفرة بالأربعة، قال داسيلفا: أعتقد أن الفريق الأقل خطأ والأكثر تركيزاً هو من يكسب هذه المباراة، معرباً عن امله في العودة من الملعب البرتقالي بالعلامة الكاملة، على الرغم من أن فريقه سيفتقد لجهود لاعبيه سلطان الزعابي وسلطان عادل وأحمد لطفي.

على جانب أخر، أعرب ديفيد مارياني محترف كلباء المعار من شباب الأهلي، عن أمله في التواجد ضمن تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة عجمان والتي ستكون المباراة الرسمية الأولى له بعد إنقطاعه عن المباريات منذ يناير الماضي، موجهاً الشكر إلى شركة كلباء لكرة القدم التي اتاحت له فرصة العودة واللعب من جديد في دوري الخليج العربي، نوضحاً أنه يمتلك رغبة كبيرة في تحقيق النتائج الجيدة مع بقية زملائي في الفريق وأنه سيكون تحت رهن إشارة المدرب داسيلفا لتحقيق تطلعات وطموحات الجمهور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز