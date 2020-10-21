تيغالي: فالديفيا ومطر أفضل من لعبت إلى جانبهما

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد سيباستيان تيغالي مهاجم النصر أن التشيلي خورخي فالديفيا لاعب الوحدة السابق وإسماعيل مطر كابتن الوحدة حاليا أفضل لاعبين لعب إلى جانبهما طيلة مسيرته الاحترافية المستمرة من 2003، مشيرا إلى أنه يدين لهما في الأهداف التي سجلها في دوري الخليج العربي، حيث أصبح ثاني أفضل هداف تاريخي في هذه المسابقة بـ152 هدفا وبفارق 13 هدفا عن الأسطورة فهد خميس صاحب المركز الأول بـ165 هدفا.

وقال تيغالي: عشت تجربة ممتعة مع إسماعيل مطر في الوحدة، لقد سجلت أهداف كثيرة بفضل تمريراته من أماكن متعددة وكذلك فالديفيا، عندما يستلمان الكرة يحوّلانها مباشرة لي، إنهما لاعبان رائعان.

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