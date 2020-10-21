"دبي الرياضي" يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

المصدر: وام

استقبل سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي زوران لاكوفيتش مدير الاتحادات الوطنية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس وعمران الجسمي مدير العلاقات الخارجية بالمجلس.

وتم خلال الاجتماع - الذي عقد في مقر المجلس بحي دبي للتصميم - استعراض العلاقات بين المجلس والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز الجهود لتطوير كرة القدم .

ويأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على تعزيز علاقاته مع الاتحادات والمنظمات الدولية والعمل على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الاحترافية الناجحة لتطوير كرة القدم في الدولة والمنطقة والعالم.

وأكد سعيد حارب حرص المجلس على تطوير ونشر ممارسة جميع الرياضات وتوفير الفرصة للملايين من سكان الدولة للاستمتاع بالمشاركة أو متابعة الفعاليات الرياضية المختلفة على مدار العام.

وثمن العلاقة المميزة التي تربط المجلس مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والتي أثمرت عن مشاركة رئيس وأمين عام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في جلسات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه المجلس منذ العام 2006، وأصبح منصة عالمية لتطوير كرة القدم ويشارك فيه قيادات وصناع القرار في الاتحادات الكروية بداية من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية .

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن استعرض العديد من برامجه ومبادراته خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي ومن بينها قانون اللعب المالي النظيف الذي قدم مدير التراخيص في الاتحاد الأوروبي شرحا وافيا عنه كونه نموذجا ناجحا للحفاظ على التوازن بين الإيرادات والإنفاق في الأندية بما يحافظ على استمرارية الأندية ومواصلة استقلالها المالي.

بدوره عبر زوران لاكوفيتش عن سعادته بزيارة الدولة واستقبال المجلس له، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي على التعاون مع جميع الأطراف من أجل تطوير كرة القدم التي تعتبر اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

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