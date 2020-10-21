كرونو: سنقاتل من أجل أن يكون النصر على قمة الكرة الإماراتية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد الكرواني كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن مواجهة خورفكان لحساب الجولة الثانية لدوري الخليج العربي عبارة عن تحدّ جديد وأن فريقه ذاهب إلى هناك من أجل تحقيق الفوز، مشيرا إلى أن "نسور خورفكان" فريق منظم سبق أن أحرج العين وهو يمتلك امكانات جديرة بالإحترام، وقال: ندرك مدى أهمية المباراة وصعوبتها ولكننا على أتم الاستعداد لها ونحن أيضا نمتلك قدرات جيدة وأجواء الفريق ايجابية، لم نتمكن من الفوز في الجولة الماضية ولكنني راض تمام عن المستويات التي قدمها اللاعبون وخاصة بعد تحليل المباراة، من الطبيعي أن نطمح للفوز ولكن علينا أن نتحلى بالهدوء والصبر وعدم الإفراط في العصبية لأن المشوار طويل وهناك 26 مباراة في الدوري، إضافة إلى مباريات الكأس وبإمكاننا تحقيق نتائج كبيرة.

وصرح كرونو أن شعور البعض بخيبة أمل بعد التعادل مع الجزيرة أمر طبيعي لأن النصر لديه طموحات كبيرة هذا الموسم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الطموحات لا يمكن أن تتحقق من خلال مباراة واحدة وأن التعادل مع الجزيرة خطوة إيجابية لمواصلة العمل بثقة أكبر وقال: لا يمكن تحقيق الطموحات الكبيرة في مباراة واحدة، نحتاج إلى الصبر والسير خطوة خطوة للوصول إلى الأهداف التي وضعناها، لقد قلت 100 مرة أننا نملك فريق جيد وأكرر مرة أخرى، نحن فريق جيد وسنقاتل من أجل أن نكون على قمة الكرة الإماراتية، التعادل مع الجزيرة ليس نتيجة سلبية، كسبنا نقطة أمام فريق كبير و قوي ولا ننسى أننا قادمون من فترة توقف استمرت 7 أشهر.

وحول مشاركة ما لا يقل عن 5 لاعبين من جانب خورفكان سبق لهم ارتداء قميص النصر تحت قيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي الذي عمل بدوره في النصر الموسم الماضي، أوضح كرونو أن هذا العامل مهمّ ويشكل حافزا إضافيا لهؤلاء اللاعبين لدخول المباراة بحماس كبير وبذل كل جهودهم من أجل تحقيق الفوز ولكن الأهم بالنسبة له هو المستوى الذي سيظهر به فريقه والروح القتالية التي سيظهرونها على أرضية الملعب.

وأضاف: عندما تريد الفوز في الحرب عليك أن تفوز في جملة من المعارك ومباراة الجزيرة كانت إحداها ولكن أمامنا الكثير من المعارك الأخرى طيلة الموسم.

واعتبر كرونو غياب طارق أحمد عن مواجهة خورفكان بسبب الإيقاف خسارة كبيرة كونه أحد العناصر المهمة في الفريق ولكنه لديه ثقة بقدرة اللاعب البديل بتعويضه بالشكل المطلوب.

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