2020-2021 ثاني أقوى انطلاقة لدوري الخليج العربي في عصر الاحتراف

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حققت أندية دوري الخليج العربي انطلاقة قوية لنسخة 2020-2021، بعدما سجلت 29 هدفاً في 7 مباريات، بمتوسط 4.1 أهداف في المباراة، لتكون الافتتاحية الثانية الأقوى في تاريخ المسابقة، منذ تطبيق الاحتراف على الكرة الإماراتية بداية من موسم 2008-2009، وذلك بعد موسم 2018-2019، والذي سجل في جولته الأولى 31 هدفاً في 7 مباريات بمتوسط 4.4 أهداف في المباراة.

وحفلت انطلاقة نسخة الموسم الجاري بالكثير من الإثارة والمتعة، بعدما شهد يومها الأول 22 هدفاً، واحتسبت في الجولة، 5 ركلات جزاء سجل منها 3 ركلات، وضاعت ركلة لكل من العين وخورفكان في مباراتهما المنتهية بفوز العين 2-0، وظهرت البطاقة الحمراء 3 مرات، وحقق الوحدة الفوز الأكبر بنتيجة 6-0 على حتا، ولكنه ليس الأكبر في تاريخ المسابقة، وتساوت تلك المباراة في كثرة الأهداف، مع مباراة الفجيرة، التي خسرها من الشارقة 2-4.

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2008-2009: شهدت الجولة الافتتاحية تسجيل 19 هدفاً في 6 مباريات بمعدل تسجيل 3.1 أهداف في المباراة، وكانت النتيجة الأكبر، فوز العين على الشارقة 4-0، وعدد الأهداف الأكبر عندما فاز شباب الأهلي على النصر 4-2،ولم تخل مباراة من الأهداف، واُحتُسبت ركلتا جزاء سجلتا بنجاح، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل وبنتيجة 1-1، وجمعت الوحدة والجزيرة.

2009- 2010: أحرز 26 هدفاً في 6 مباريات شهدت جميعها أهدافاً، ووصل معدل التسجيل 4.3 أهداف في المباراة، والنتيجة الأكبر والأكثر أهدافاً، عندما فاز الظفرة على عجمان 4-2، إلى جانب تعادل الوصل وبني ياس 3-3، وهي المباراة الوحيدة المنتهية بالتعادل في افتتاحية هذا الموسم، واحتسبت ركلة جزاء واحدة، وكانت لمصلحة الوصل، وسجل منها بلاس بيريز، الهدف الثاني لفريقه، وظهرت البطاقة الحمراء للمرة الأولى، وكانت من نصيب أحمد عبد الله لاعب عجمان.

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2010- 2011: سجل 18 هدفاً في 6 مباريات شهدت كلها أهدافاً، ولم تنته أي منها بالتعادل، وبمتوسط 3 أهداف في المباراة، والنتيجة الأكبر، فوز العين على دبي 4-3، وهي الأكثر أهدافاً، وانتهت مباراتان بنتيجة واحدة 2-0، لمصلحة الوصل والظفرة على الوحدة وشباب الأهلي، وشهدت الجولة ثلاث ركلات جزاء، ولم تسجل أي ركلة منهم.

2011- 2012: شهدت الجولة الافتتاحية 17 هدفاً في 6 مباريات عامرة كلها بالأهداف، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل وبنتيجة 1-1، وجمعت عجمان مع بني ياس، وبلغ متوسط التسجيل 2.8 في المباراة الواحدة، وحقق الجزيرة الفوز الأكبر في مباراة هي الأكثر أهدافاً، وذلك على حساب شباب الأهلي 4-0، وظهرت البطاقات الحمراء لثلاثة لاعبين، واحتسبت ركلتا جزاء سجلتا بنجاح.

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2012- 2013: سجل 25 هدفاً في 7 مباريات بمتوسط 3.6 أهداف في المباراة، وخلت مباراة دبي والفجيرة من الأهداف بتعادلهما السلبي، وحقق شباب الأهلي الفوز الأكبر، وبنتيجة 6-3 على العين، وهي الأكثر أهدافاً، وشهدت أيضاً أول «سوبر هاتريك» في افتتاحيات الدوري، عندما سجل البرازيلي غرافيتي 4 أهداف لشباب الأهلي، كما شهدت الانطلاقة أول «هاتريك»، وكان من نصيب اميليانو الفارو، عندما سجل 3 أهداف، وقاد الوصل للفوز على الوحدة 4-1، واحتسبت 4 ركلات جزاء سجلت جميعها، وظهرت البطاقة الحمراء مرتين.

2013- 2014: أحرز 25 هدفاً في 7 مباريات عامرة بالأهداف، بمتوسط 3.6 أهداف في المباراة الواحدة، وحقق بني ياس الفوز الأكبر 4-3، في مباراة هي الأكثر أهدافاً على حساب عجمان، واحتسبت 3 ركلات جزاء سجل اثنان منها، وضاعت الثالثة، وظهرت البطاقة الحمراء 3 مرات.

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2014- 2015: أحرز 20 هدفاً في 7 مباريات عامرة بالأهداف، بمتوسط 2.8 هدف في المباراة الواحدة، وانتهت 3 مباريات بالتعادل، واحتسبت 3 ركلات جزاء سجلت جميعها، وظهرت البطاقة الحمراء 3 مرات، وحقق الوحدة الفوز الأكبر بتغلبه على اتحاد كلباء 5-0، وهي الأكثر أهدافاً مع لقاء عجمان والجزيرة الذي فاز 3-2.

2015- 2016: شهد هذا الموسم الفوز الأكبر في تاريخ افتتاحيات دوري المحترفين، لمصلحة شباب الأهلي على الفجيرة 8-1، ونصيب إسماعيل الحمادي منها 3 أهداف «هاتريك»، وهي الأكثر أهدافاً، فيما شهدت انطلاقة الموسم، 28 هدفاً في 7 مباريات عامرة بالأهداف، وبمتوسط 4 أهداف في المباراة، ولم تنته أي مباراة بالتعادل، واحتسبت ركلتا جزاء سجلتا بنجاح، وظهرت البطاقة الحمراء 4 مرات.

2016- 2017: سجل 19 هدفاً في 7 مباريات، بمتوسط 2.7 هدف، واحتسبت 6 ركلات جزاء سجلت جميعها، ومنها 4 ركلات في مباراة الظفرة والنصر الذي فاز 4-2، وهي الأكثر أهدافاً والأكبر فوزاً، بالإضافة إلى فوز شباب الأهلي على الإمارات 4-0، وظهرت البطاقة الحمراء مرة واحدة، وخلت مباراة حتا والوحدة من الأهداف بتعادلهما سلبياً.

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2017- 2018: سجل 23 هدفاً في 6 مباريات بمعدل 3.8 أهداف، واحتسبت 3 ركلات جزاء سجلت بنجاح، ولم تظهر البطاقة الحمراء، وحقق الوحدة الفوز الأكبر على حساب دبا الفجيرة 5-0، وسجل تيغالي وحده 3 أهداف «هاتريك»، وانتهت 3 مباريات بالتعادل، ومنها تعادل سلبي للشارقة والنصر، وهي الوحيدة الخالية من الأهداف، بينما كانت مباراة الإمارات والظفرة، الأكثر أهدافاً بتعادلهما 3-3.

2018- 2019: تعتبر انطلاقة هذا الموسم الأكثر تميزاً في عصر الاحتراف، بعدما شهدت 31 هدفاً في 7 مباريات عامرة بالأهداف، ووصل المعدل إلى 4.4 أهداف في المباراة الواحدة، وحقق الوحدة الفوز الأكبر بنتيجة 6-2 على اتحاد كلباء، بينما فاز الجزيرة على شباب الأهلي 5-4 في المباراة الأكثر أهدافاً، وأحرز خلالها علي مبخوت 3 أهداف «هاتريك» للجزيرة، وظهرت البطاقة الحمراء مرتين، واحتسبت ركلتا جزاء، سجلت إحداها، وضاعت الثانية.

2019- 2020: تم إلغاء دوري الخليج العربي بسبب فيروس «كورونا»، ولكن شهدت الافتتاحية 17 هدفاً في 7 مباريات بمتوسط 2.4 هدف في المباراة، وظهرت البطاقة الحمراء مرة واحدة، ولم تحتسب أي ركلات جزاء، وخلت مباراة الوصل والنصر من الأهداف بتعادلهما السلبي، وحقق شباب الأهلي الفوز الأكبر على حساب حتا 3-0، فيما حقق العين الفوز على اتحاد كلباء 3-2، في مباراة هي الأكثر أهدافاً.

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