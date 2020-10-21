سهيل النوبي: فوزنا على الوصل ليس مفاجئاً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد سهيل النوبي نجم بني ياس أن فوز فريقه على الوصل أول من أمس 4 - 1 في افتتاح دوري الخليج العربي لم يكن نتيجة مفاجئة، وأن النتيجة الإيجابية مثّلت ترجمة لجهود زملائه اللاعبين والجهاز الفني خلال فترة الإعداد السابقة، بجانب العمل الكبير الذي قامت به إدارة النادي سواء في التعاقدات الجديدة أو الأجواء التي هيأتها حتى يقدم الفريق أفضل ما عنده.

وأضاف النوبي: إعدادنا لهذا الموسم بدأ منذ توقف النشاط في الموسم الماضي، ظللنا في حالة تدريبات فردية مستمرة، حتى نكون في كامل الجاهزية حال تم استئناف الدوري، وبعد قرار الإلغاء واصلنا بالجدية ذاتها حتى ضربة بداية الموسم، لذلك أرى أنه بعد كل الجهد الذي بذلناه أننا نستحق أن نفرح بالنتائج الإيجابية، علماً أن إعداد الفريق كمجموعة تأخر عن بقية الأندية، لكنه بشكل فردي لم يتوقف نهائياً، كما أن تأجيل انطلاقة الموسم لمدة شهر إفادتنا كثيراً لأنها أتاحت لنا فرصة خوض المباريات الودية.

أسرة واحدة

واستطرد النوبي: هنالك نقطة مهمة، وهي أننا لسنا مجرد فريق كرة قدم، إنما أسرة واحدة مترابطة، هنالك أجواء طيبة لا يستطيع أن يعرفها إلا من عاش داخل النادي، ولا أدل على ذلك من أن اللاعب القادم إلى بني ياس لا يجد مشكلة في سرعة الانسجام، لأنه يحظى بالتعاون ويشعر بأنه داخل بيته منذ اليوم الأول، والدليل على ذلك المستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون الأجانب الجدد.

وأكد سهيل النوبي الذي كان اللاعب الأبرز في المستطيل الأخضر خلال مباراة الإمبراطور، أن البداية القوية بتحقيق فوز كبير على فريق مثل الوصل من شأنها أن تحقق العديد من المكاسب، ذاكراً أن المكسب الأول في نيل النقاط الثلاث وأيضاً منح الثقة للجميع بأن الفريق قادر على تحقيق الانتصارات، مشدداً على أن «السماوي» يستحق الوصول إلى مركز متقدم قياساً بالعناصر التي يضمها كشف الفريق والعديد من المعطيات الإيجابية، وأضاف: نسعى أيضاً لبلوغ منصات التتويج وتحقيق إنجاز يسعد جماهير السماوي.

العودة للمنتخب

وعن طموحه في الموسم الحالي قال سهيل النوبي: العودة إلى صفوف المنتخب الوطني أبرز التحديات، دون شك أي لاعب هدفه وحلمه دائماً أن يصل إلى ارتداء شعار المنتخب، ووجودي ضمن قائمة «الأبيض» في الفترة المقبلة يمثل الكثير بالنسبة لي، لذلك سأواصل الاجتهاد ولن استسلم حتى أعود للمنتخب وأشارك أساسياً معه، أثق في مقدراتي وأدرك أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وعلى قناعة بأن لكل مجتهد نصيباً، ونصيبي في المنتخب لن يتأخر كثيراً.

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