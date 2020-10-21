بيبيتو: دبي متجدّدة ومتألّقة في كل المجالات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد بيبيتو نجم المنتخب البرازيلي سابقاً حرصه على زيارة دبي باستمرار لقضاء أوقات ممتعة بها في ظل ما تشهده من تطور في كل المجالات الحضارية والاقتصادية والسياحية والرياضية، مشيراً إلى أنها مدينة متجددة ومتألقة ما جعلها تحتل مكانة مرموقة على الصعيد العالمي.

جاء ذلك خلال زيارة بيبيتو بطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال 1994، إلى مقر مجلس دبي الرياضي أول من أمس لبحث فرص التعاون مع المجلس في مجال الاستثمار بكرة القدم في دبي، وكان في استقباله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ورافق بيبيتو في الزيارة حمد بن مجرن الذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع معظم نجوم الكرة البرازيلية.

ورحّب سعيد حارب بالنجم البرازيلي، مؤكداً أن دبي وجهة مفضلة للنجوم وأبطال العالم من الرياضيين الذين يحرصون على الحضور إليها باستمرار لما تضمه من منشآت فندقية وتسويقية ورياضية وبنية تحتية مؤسسة ومصممة على أعلى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى المناطق السياحية الرائعة التي يأتي إليها الملايين من مختلف دول العالم سنوياً لزيارتها.

وقدم حارب شرحاً للضيف عن الفعاليات الرياضية العديدة التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً، وعن رؤية المجلس لنشر ممارسة الرياضة وتعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة محلياً وعالمياً، كما أكد له أن مجلس دبي الرياضي حريص على استقبال نجوم الرياضة العالميين من مختلف دول العالم، وحثهم على الاستثمار في دبي، وتوفير سبل النجاح لهم في مجال تأسيس الأكاديميات الرياضية، وتنظيم البطولات والإقامة في دبي، في أجواء تساهم في تحقيق أهدافهم الرياضية ونجاح مشاريعهم الاستثمارية.

تطور

وعبّر بيبيتو عن إعجابه بما تشهد دبي من تطور في كل المجالات الحضارية والاقتصادية والسياحية والرياضية، وقال: «تعدّ مدينة دبي الوجهة المفضلة للبرازيليين، فهم يعشقونها ويتطلعون دائماً إلى زيارتها، كما أنني أحرص على زيارة دبي بشكل مستمر، وهذه هي المرة الرابعة التي أزورها، ولقد لمست حجم التطور المستمر الذي تشهده المدينة واهتمامها بالرياضة، فكل مرة أجدها متجددة ومتألقة في جميع زيارتي، وهو أمر يشعرني بالسعادة والانبهار للتطور الذي تشهده المدينة باستمرار، وهو الأمر الذي يعزّز مكانتها بين الدول المتقدمة».

وأضاف بيبيتو: «لقد تشرّفت أنني تدربت تحت إشراف مدربين برازيليين كبار سبق لهم العمل في دولة الإمارات، وهم: زاغالو، كارلوس البرتو باريرا، وشيرول، هؤلاء المدربون حققوا نجاحات رسّخت العلاقة المميزة بين الإمارات والبرازيل في المجال الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، كما أنني فخور أنني نشأت في عالم كرة القدم التي قدمت لي الكثير في حياتي.

وجعلتني أكوّن علاقات صداقة واحترام، وأزور العديد من الدول في مختلف قارات العالم، كما أنني سعيد بتفاعل الجمهور معي وباحتفاليتي بأهدافي، خصوصاً هدفي في مرمى هولندا بكأس العالم 1994، الذي احتفلت به بمناسبة ولادة ابنتي التي أصبحت لاعبة كرة قدم حالياً، وهي الاحتفالية التي كررها الكثير من اللاعبين في مختلف دول العالم بعد تسجيلهم الأهداف».

وسبق للنجم العالمي أن شارك عام 2007 في النسخة الثانية لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً، وتعد زيارته الحالية لدبي هي زيارة عائلية برفقة أفراد أسرته، كما أنها زيارة عمل حيث يمتلك بيبيتو نادياً يلعب في الدرجة الثانية بالبرازيل، وهو يتطلع لفتح آفاق عمل وتعاون مع دبي في مجال كرة القدم، وفي ختام زيارته قدم قميص منتخب البرازيل هدية لمجلس دبي الرياضي.

إنجاز

يُعتبر بيبيتو سادس أفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل، وهدافه في كوبا أمريكا 1989، وقاده إلى جانب زميله روماريو للتتويج بمونديال 1994، كما توّج معه بكأس القارات 1997، وحصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم في أمريكا الجنوبية عام 1989.

بدأ بيبيتو مسيرته الكروية مع نادي فيتوريا في عام 1983، وبعدها انتقل إلى العديد من الأندية البرازيلية مثل فلامينغو وفاسكو دي غاما وبوتافوغو، واحترف أيضاً في إسبانيا في ديبورتيفو لاكورونا وإشبيلية، وتوروس نيزا في المكسيك وكاشيما إنتلرز في اليابان والاتحاد السعودي، واعتزل عام 2002. شارك بيبيتو مع منتخب البرازيل لكرة القدم في ثلاث كؤوس عالم 1990 و1994 و1998، وبلغ رصيده مع المنتخب 75 مباراة دولية سجل فيها 39 هدفاً.

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