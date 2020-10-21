%60 من لاعبينا يفتقدون الثقافة الغذائية

المصدر: دبي - العوضي النمر

اعتبر خالد صالح لاعب النصر الأسبق وأول مواطن متخصص في التحضير والتغذية الشخصية للاعب كرة القدم أن 60% من لاعبينا يفتقدون ثقافة التنوع في التغذية السليمة.

وقال صالح، الذي نال شهادة من مركز جامعة نادي برشلونة للابتكار، إنه على الرغم من أن هناك جهوداً كبيرة تبذل في هذا المجال من قبل المختصين في الأندية، مازال اللاعب يفتقد تلك الثقافة، مبيناً أن تلك مسؤولية كبيرة تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل توصيل المعلومة الصحيحة للاعبين والتي يمكن من خلالها اتباع الطرق الصحيحة للتغذية، بما يساهم في ظهورهم المتميز.

وعن اتجاهه لهذا التخصص، قال خالد صالح: تخصصت في هذا المجال كأول مواطن لاسيما مع سيطرة الأجانب عليه طوال الفترة الماضية، وكان حماسي كبيراً لمواكبة أحدث الدراسات، وشخصياً أعتبر شهادة التحضير والتغذية الشخصية للاعب كرة القدم ليوم المباراة من البرنامج المعدة خصيصاً من خبراء الرياضة للإلمام بأحدث الطرق والوسائل المستخدمة في مساعدة الرياضيين من أجل الظهور المتميز خلال المباراة.

وواصل لاعب النصر الأسبق: قد يبدو الموضوع سهلاً لدى البعض لكنه يمثل الكثير لكل رياضي، لأن التغذية السليمة عامل من عوامل الظهور بمستوى طيب خلال المنافسات، وهو ما أظهرته دراسة العديد من محاور دورة التغذية السليمة والمكملات الغذائية وتأثير الحرارة والظروف المحيطة للاستعداد للمباراة، وتقديم أحدث الحلول في الإعداد والتهيئة البدنية.

وأضاف: نأخذ بعين الاعتبار المقومات والعوامل المحيطة لإعداد البرنامج التدريبي المناسب، وذلك من خلال تحليل نتائج الاختبارات الأولية ومقارنتها بالأهداف الموضوعة، ونتطلع بأن نكون من العناصر الفعالة في المجتمع الرياضي، كما تهدف الدورة التي شاركت فيها إلى تزويد المدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة، لتمكينهم من تطبيق أحدث العلوم في التجهيز ليوم المباراة، لاسيما وأنه برنامج عالمي المستوى صممه خبراء الرياضة العالميون.

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