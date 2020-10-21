تجديد «شراكة الكرة» بين الإمارات واليابان

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

جدد اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم مذكرة اتفاقية التعاون والشراكة مع نظيره الاتحاد الياباني لكرة القدم المعنية في تطوير اللعبة في البلدين وتبادل الخبرات الفنية والإدارية وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة.

شهد مراسم تجديد الاتفاقية التي جرت أمس عبر تقنية الاتصال المرئي الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وكوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني إلى جانب محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم وكيوتاكا سوهارا الأمين العام للاتحاد الياباني.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «تربطنا باتحاد اليابان لكرة القدم علاقة طويلة تمتاز بالكثير من الاحترام والاحترافية، ونحن نتطلع لتجديد اتفاقية التفاهم التي كان اتحاد الكرة قد وقعها سابقاً والتي من شأنها تحسين مجالات التعاون وتوسيعها».

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