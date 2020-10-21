الشارقة بطل دوري كرة اليد

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

أكد فريق الشارقة أحقيته باللقب الـ14 في بطولة «دوري أقوياء اليد»، بحصده أمس، للعلامة الكاملة، والفوز الـ18 في دوري موسم 2019 ـ 2020.

والذي جاء على حساب ضيفه الوصل «32/‏‏‏24»، في مباراة أقيمت لحساب الجولة الختامية من البطولة.

وجاءت المباراة في بداياتها بالتعادل لدرجة كبيرة لينشط الشارقة في آخر خمس دقائق من الشوط ويوسع الفارق إلى 18/‏‏‏13. واستمر الشارقة بتفوقه في الشوط الثاني في ظل مشاركة ثلاثة لاعبين محترفين ضمن صفوفه بعكس الوصل الذي لعب بمواطنيه وبدون أي محترف لينهي الشارقة المباراة بفوز مستحق بنتيجة بختام المباراة التي أدارها عمر الزبير وخالد الشامسي.

بات النصر وصيفاً وشباب الأهلي ثالثاً بعد نهاية الجولة الثامنة عشرة والختامية لدوري رجال اليد للموسم 2019 - 2020، حيث رفع النصر رصيده إلى 47 نقطة عقب فوزه على فريق مليحة بعقر داره بنتيجة 30 - 25.

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